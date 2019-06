‘Maffiabroers’ uit Aalsmeer vrijgesproken door Italiaanse rechter

De uitspraak is een klap voor politie en justitie, die het onderzoek juist zagen als een succes in de strijd tegen de Italiaanse maffia.

De broers C. werden in 2015 gearresteerd in Aalsmeer, waar ze woonden en werkten. Volgens justitie hoorden ze bij een maffiaclan van de ’ndrangheta uit het Zuid-Italiaanse Siderno. In eerste aanleg werden ze veroordeeld tot twintig jaar (Vincenzo) en vijftien jaar (Rocco) celstraf. Afgelopen week zijn ze vrijgelaten uit de gevangenis, melden Italiaanse media.

Waar de broers eerder maffialidmaatschap werd aangerekend, is die veroordeling nu vervallen. De reden is nog niet helemaal duidelijk, omdat een onderbouwing van het vonnis nog niet is verschenen. Wel blijkt dat Vincenzo en Rocco C. hebben aangetoond dat een grote som contant geld die justitie aantrof niet per se afkomstig is van drugshandel, maar dat ook in de bloemenhandel veel contant wordt afgerekend.

Vincenzo C. was sinds de jaren ’90 actief op de bloemenveiling van Aalsmeer. Hij handelde in snijbloemen van over de hele wereld en stuurde die naar Italië. Volgens justitie in Italië was die bloemenhandel een dekmantel voor onder meer drugshandel.

Op verzoek van Italië begon de nationale recherche een groot onderzoek naar de broers en hun medewerkers. De politie hing het kantoor van de broers in Aalsmeer vol met afluisterapparatuur en luisterde diverse telefoonlijnen af. In september 2015 arresteerden de Italiaanse en Nederlandse politie in totaal 54 verdachten.