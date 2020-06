Machteloze conclusie over buitenlands geld voor moskeeën

De As-Soennah-moskee in Den Haag. Beeld ANP

De stichting As-Soennah runt in Den Haag niet alleen een salafistische moskee, maar verhuurt ook vakantiehuizen in de Ardennen en opslagruimten en garageboxen. Er is 1,9 miljoen euro in kas voor onder onderhoud van een pand dat in 2015 is gekocht met behulp van geld uit Koeweit via een zogenaamde ABC-constructie, waarbij tussenpersonen 9 ton incasseerden. Ook is er een spaarpot met 4 miljoen van onbekende herkomst.

Het voorbeeld uit het donderdag verschenen rapport van de parlementaire commissie die buitenlandse financiering van islamitische activiteiten in Nederland heeft onderzocht, illustreert dat het om groot geld kan gaan. Geld waarmee ‘een boodschap van onvrijheid en onverdraagzaamheid’ wordt uitgedragen, aldus CDA-Kamerlid Michel Rog, voorzitter van de flitsenquête.

Open deuren

Het is gemakkelijk het rapport af te doen als een verzameling open deuren over een zaak waar de overheid al jaren mee worstelt. Dat geldt voor de conclusie dat de schimmige geldstromen uit de Golfregio en de lange arm van Turkije een probleem zijn. En evengoed voor de machteloze constatering dat een deel van de financieringsstromen verborgen blijft voor de Nederlandse overheid.

Daar komt bij dat de commissie weigert een voorkeur uit te spreken voor een mogelijke oplossing (variërend van meer bevoegdheden om moskeeën te controleren of te dwingen tot meer openheid tot een compleet verbod op het aannemen van buitenlandse schenkingen) en dat het onderzoek vanuit de moslimgemeenschap is weggezet als een vorm van islamofobie. Zo doemt het beeld op van een mislukte missie – even los van het vroegtijdig opstappen van PVV-Kamerlid Edgar Mulder vanwege het in zijn ogen veel te slappe rapport.

Maar dat is wat makkelijk voor een hardnekkig probleem waarmee meer landen worstelen. Je kunt evengoed betogen dat het nuttig is dat de Tweede Kamer dit taaie dossier te lijf is gegaan, in de hoop een oplossing te vinden. Of er een momentum is gecreëerd waarin een Kamermeerderheid stappen zet, moet blijken.

Geen tegenprestatie

Het verweer van betrokkenen in de Nederlandse moslimgemeenschap dat de schenkingen onschuldig zijn en dat er geen tegenprestatie tegenover staat, maakt weinig indruk op de commissie. Voorwaarden zijn helemaal niet nodig, valt uit het rapport op te maken, omdat schenker en ontvanger het vrijwel altijd roerend eens zijn over politiek-religieuze kwesties. Zo krijgen fundamentalistische dubieuze stromingen uit landen als Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hier voet aan de grond.

Volgens commissievoorzitter Rog zorgt het buitenlandse geld voor ‘parallelle samenlevingen’. Als voorbeeld noemt hij kinderen die buiten schooltijd liefst 14 uur per week in islamlessen krijgen aangeleerd dat afvalligen de doodstraf verdienen. Dat gebeurt bij het Utrechtse Al Fitrah. De omstreden voorzitter, imam Suhayb Salam, botste in zijn verhoor in februari keihard met de commissie. Hij sprak van een ‘poppenkast’ en toonde zich onwillig openheid van zaken te geven over de financiën.

Meineed

Aan het eind van het verhoor zinspeelde Rog op meineed van Salam, die ontkende dat zijn stichting een bankrekening heeft. Donderdag werd bekend dat de commissie aangifte tegen hem heeft gedaan wegens meineed.