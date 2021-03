Maatregelen verlengd tot 20 april, avondklok vanaf 22.00 uur

Beeld ANP

Het kabinet besluit wel dat de avondklok vanaf 31 maart om 22.00 uur ingaat. Meer zit er niet in, stelt Rutte. Terrassen openen, winkels heropenen, scholen weer aan de slag: dat ‘kan niet’. “De zorgelijke cijfers staan het niet toe.”

Studenten kunnen pas vanaf 26 april misschien weer fysiek onderwijs krijgen op de universiteit of hogeschool. Rutte: “Dit is een enorme domper, ook voor al die bedrijven en instellingen die open willen, aan het werk willen, klanten willen helpen. De zomer is dan heel ver weg. Ik zeg tegen de ondernemers: het kabinet houdt een vinger aan de pols met de steunpakketten. Daar gaan we niet ineens mee stoppen en zeggen: u zoekt het maar uit.”

De besluitvorming rond de avondklok kwam deze week in een stroomversnelling, toen burgemeesters aandrongen op een later tijdstip, vanwege het ingaan van de zomertijd. Rutte zei eerder dat een avondklok na 21.00 uur ‘enorm veel minder effectief’ zou zijn. “Dat vind ik nog steeds, maar de burgemeesters en de politie geven aan dat dit, ook gezien de zomertijd, verstandiger is als het gaat om de handhaving. Als het gaat schemeren, is het gewoon moeilijker te handhaven.”

Reisadvies

Het kabinet besluit dinsdag ook over de verlenging van het negatieve reisadvies voor het buitenland tot en met de meivakantie. Dat geldt nu nog tot half april. Voor alle landen geldt kleurcode oranje, waarbij alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. “De reisbranche staat klaar om ons een zorgeloze vakantie te geven,” aldus Rutte. Het is echter ‘helaas onvermijdelijk’ dat die reizen nog even op zich laten wachten.

Alle andere coronamaatregelen blijven van kracht. Volgens minister Hugo de Jonge is de situatie ‘zorgelijk en onzeker’. De ruimte om een aantal regels los te laten is ‘buitengewoon beperkt’ omdat het met de cijfers ‘niet de goede kant op gaat’.

Volgens minister Hugo de Jonge hebben ‘we de derde golf besmettingen lang voor ons uitgeduwd’. “Maar we zien hem nu toch. In de teststraten, in de ziekenhuizen. Hoe hoog de golf gaat worden, weten we niet.”

Hij noemde het vaccinatieprogramma als de route uit de crisis. “Het tempo gaat ook omhoog.” Half april zouden er 4 miljoen prikken moeten zijn gezet, begin mei ruim 5 miljoen, zegt De Jonge. In juli moet iedereen in Nederland een eerste prik hebben gehad, twee derde van het land moet dan helemaal zijn gevaccineerd.

Zelftesten

De Jonge verdedigde dat er momenteel ruim 600.000 vaccins in voorraad worden gehouden. Dat heeft volgens hem te maken met de problemen rond het AstraZenecavaccin. “Maar die voorraad gaan we versneld wegprikken.”

Ook stelde hij dat bij bedrijven en scholen, vooral ook op het hoger onderwijs, heropeningen alleen mogelijk zullen zijn door zelftesten. Voordat studenten weer op locatie les kunnen krijgen, moeten er snel- en zelftesten zijn gedaan. De minister zegt dat het kabinet helpt bij het regelen van dat soort testen. Op dit moment worden hier proeven mee gedraaid. “Maar we hebben nog taaie weken voor de boeg.”