Maatregelen kabinet: iedereen met lichte klachten moet thuisblijven, evenementen afgelast

De maatregelen gaan per direct in en gelden tot en met 31 maart 2020. Iedereen in Nederland dient thuis te blijven bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten en keelpijn. En eventueel koorts. Daarnaast: mijd sociale contacten in afwachting van de ontwikkeling van het ziektebeeld. Bel de huisarts pas als klachten verergeren.

Mensen in heel Nederland worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken of werktijden te spreiden. Er wordt ook dringend verzocht om kwetsbare personen zo min mogelijk te bezoeken.

Evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd personen worden in heel Nederland verboden. Dat geldt voor publieke locaties als musea, concertzalen, theaters en sportclubs.

Verspreiding

Het kabinet ziet vooralsnog geen reden alle scholen te sluiten. Universiteiten en hogescholen worden geadviseerd om hoorcolleges online aan te bieden.

Volgens Rutte is het doel van de aanpak de piek in het aantal besmettingen te voorkomen. Zodat ziekenhuizen niet overbelast raken. “Maar de realiteit is ook: niemand weet wat de juiste aanpak is, de juiste maatvoering is. In een crisis als deze moet je met 50 procent van de kennis 100 procent van de besluiten nemen.”

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, zegt dat de maatregelen voortkomen uit een analyse van de verspreiding van het virus. “De verspreiding is mogelijk verder dan we op basis van eerdere gevallen kunnen aannemen.”

Intensive care-afdelingen

De druk op de zorg, met name in Noord-Brabant, loopt op volgens Van Dissel. “De intensive care-afdelingen hebben in toenemende mate moeite om de ziektegevallen op te vangen. Daarbij heeft de GGD moeite om nieuwe gevallen te onderzoeken op hun infectiebron. De fase van het virus onderdrukken is in Noord-Brabant voorbij. We hebben niet meer exact grip op de infecties en de bron.”

De autoriteiten probeerden de uitbraak in Nederland eerst ‘klein’ te houden met gerichte regionale maatregelen. Sinds maandag kwam daarbovenop nog het landelijke advies om geen handen meer te geven. Daarna ging het snel slechter, riep de WHO het virus uit tot pandemie, voerde Trump een inreisverbod voor Europeanen in en schrapten veel organisaties en sportclubs tal van evenementen zelf alvast.