Maat vol voor afvalverwerkers: ‘levensgevaarlijke’ lachgascilinders mogen niet meer in huisafval belanden

Lachgascilinders kunnen voor zeer gevaarlijke situaties zorgen als ze in het huisafval terechtkomen. Beeld Joris van Gennip

Ontploffende lachgascilinders tussen het afval zorgen volgens de afvalbranche voor levensgevaarlijke situaties in vuilniswagens en afvalfabrieken. De branche trekt dan ook aan de noodrem. “We vragen het kabinet al acht maanden om een oplossing, maar er gebeurt niks,” zegt Wendy de Wild, directeur van de NVRD, die de inzamelaars vertegenwoordigt. “Als de cilinders in de milieustraat ingeleverd worden, is het in elk geval veilig.”

Ook de milieustraten in Amsterdam zijn de komende tijd bereid om de gebruikte cilinders in te nemen, aldus een woordvoerder van wethouder Zita Pels (Afval en Reiniging). AEB, het bedrijf dat het Amsterdamse afval verwerkt, laat via een woordvoerder weten achter de inzameling te staan. “Al verwachten we niet dat iedereen die illegaal cilinders gebruikt deze netjes naar de milieustraat brengt. We denken dat er meer nodig is om dit probleem op te lossen.”

AEB startte eind augustus al een proef op een tijdelijke afvallocatie aan de Hemweg in het Westelijk Havengebied. Een deel van het Amsterdamse afval dat normaal gesproken naar de verbranding gaat, wordt nu eerst aan de Hemweg geïnspecteerd op lachgascilinders. ‘Zo wordt duidelijk waar de cilinders precies vandaan komen en kunnen ze uit het afval worden verwijderd,’ aldus AEB in een eerder bericht.

Lachgas verboden

Tot en met vorig jaar werd er gebruik gemaakt van een statiegeldsysteem vergelijkbaar met dat voor campinggas en namen leveranciers gebruikte cilinders weer in. Sinds 1 januari is recreatief gebruik van lachgas in Nederland echter verboden en zijn herbruikbare cilinders vervangen door wegwerpexemplaren.

De afvalbranche heeft uitgerekend dat er op jaarbasis zo’n 250.000 lachgascilinders in het zwerf- of restafval belanden. Als deze wegwerpexemplaren van 2 kilo in de verbrandingscentrales terechtkomen, kan dat leiden tot ‘enorme ontploffingen’, zegt Robbert Loos, directeur van de Vereniging Afvalbedrijven. Het materieel loopt grote schade op. “Maar dat is niet het ergste. Die explosies zijn echt levensgevaarlijk. We hebben het niet over deodorantbussen, maar over cilinders van 2 kilo. Het is een wonder dat er nog niemand gewond is geraakt – of erger.”

Loos: “In de vuilniswagen kan zo’n buis in de kraakpers terechtkomen en ontploffen. Als dat niet gebeurt, komt de cilinder in de verbrandingsoven terecht. In zo’n cilinder zit nog een restje gas. Als die met hitte in aanraking komt, komt er enorme druk op te staan. Zo’n buis schiet veertig tot vijftig meter weg, met enorme snelheid. In de oven zit een vloer van dikke stalen balken, maar die gaan vaak dwars doormidden.”

Dat levert naast risico’s voor medewerkers ook grote financiële schade op voor de bedrijven. “De ovens moeten soms dagen worden stilgelegd,” zegt Loos. “Het afval moet eruit, de boel moet worden gerepareerd. Tot nu toe is er bij onze leden ongeveer 30 miljoen euro schade.”

‘Verdere schade voorkomen’

Omdat de rijksoverheid volgens de branche verzuimt om met goede maatregelen te komen, bereiden de inzamelaars en verwerkers een procedure tegen de staat voor. “Deze wet had nooit zo mogen worden ingevoerd. Wij kunnen dit probleem als gemeenten, inzamelaars en verwerkers niet aan,” aldus Wendy de Wild, directeur van de NVRD, die de inzamelaars vertegenwoordigt. “We willen van het kabinet nu met spoed duidelijkheid om verdere schade te voorkomen. Ook willen we de al geleden schade en extra verwerkingskosten vergoed krijgen.”

Volgens bronnen staan verwerkers vanwege de risico’s en hoge kosten op het punt huishoudelijk afval te gaan weigeren. “Dat betekent dat gemeenten nergens heen kunnen met hun afval. We hebben dit voorjaar, toen de afvalophalers staakten, gezien wat dat betekent,” aldus Wild.

Lachgasgebruikers

Tot slot doet de branche een appèl aan gebruikers van lachgas. “Die moeten zich realiseren dat er risico’s aan kleven om de cilinders zomaar in het afval te gooien,” zegt Loos. Tegelijk heeft de sector niet de illusie dat gebruikers massaal naar de milieustraat stappen.

D66 grijpt de situatie aan voor Kamervragen aan minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Heijnen van Milieu. Kamerlid Kiki Hagen roept het kabinet op beter na te denken over de wetten die het invoert.