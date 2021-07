Maas op hoogste niveau, ‘net geen doemscenario’, ook Noord-Limburg loopt risico

Beeld ANP

De Maas heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zijn hoogste stand bereikt en het waterpeil is niet hoger gekomen dan werd verwacht. De autoriteiten gingen ervan uit dat tussen 03.00 en 04.00 uur de hoogste stand zou worden bereikt en dat dan mogelijk 3700 kuub water per seconde door de Maas zou stromen.

“Dat heeft het net niet gehaald. Dus dat is goed nieuws,” zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen calamiteitenzender L1. Volgens hem zitten ze ‘net niet tegen het doemscenario aan’.

Piek

De piek bevond zich rond 04.00 uur bij Maastricht en verplaatst zich langzaam naar het noorden. “Het is niet ernstiger dan we gedacht hadden. Dat betekent wel dat de maatregelen die we genomen hebben van kracht blijven”, aldus de zegsman. De gebieden die geëvacueerd zijn, blijven dan ook ontruimd.

De woordvoerder weet niet of het water nu ook weer gelijk gaat zakken. “Daar kan ik op dit moment niks over zeggen,” zegt hij bij L1. “Het zal niet verder stijgen dan dat het nu is.”

‘Het lijkt er goed uit te zien maar we blijven alert’, laat de gemeente Maastricht op Twitter weten. ‘Alle maatregelen blijven voorlopig van kracht.’ In de Limburgse stad zijn de twee stadsdelen Heugem en Randwyck ontruimd. Ook de Maasboulevardtunnel en de wegen Franciscus Romanusweg en Hoge Weerd zijn vanwege het hoge water afgesloten.

De Wilhelminabrug is uit voorzorg dicht vanwege trillingen. De Lage Kanaaldijk, die evenwijdig aan de Maas loopt, is met hekken afgesloten.

‘Kritieke situatie'

Limburg kampt sinds dinsdagavond met ernstige overstromingen. Of het ergste achter de rug is, valt nog te bezien: de dijk langs de Maas, kent ondanks de versterkingen van de laatste decennia, nog een aantal zwakke plekken. “Het is echt een kritieke situatie,” zei Jos Teeuwen van het Waterschap Limburg donderdagmiddag op een persconferentie.

De hevigste regenbuien lijken voorbij, maar het water stijgt nog steeds in veel Limburgse plekken. Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en voorzitter van de Veiligheidsregio, noemt de hoeveelheid water die er aankomt ongekend. Via zowel de Roer als de Maas stroomt veel water naar de regio. Eerder werd al bekend dat rond de Hambeek in Roermond huizen geëvacueerd worden.

Begin donderdagavond deed de gemeente Echt-Susteren een dringend beroep op inwoners van dorpen en buurten tussen de Maas en het Julianakanaal om hun woningen te verlaten. Het gaat om inwoners van Illikhoven, Kokkelert, Roosteren, Visserweert en Aasterberg, alle in midden-Limburg. Voor de laatste twee werd de evacuatie later op de avond verplicht.

De gemeente Maastricht roept ondertussen inwoners van de stadsdelen Heugem en Randwyck op hun woningen ‘zo snel mogelijk’ te verlaten.

Delen Meerssen overstroomd

Ook in het naastgelegen Meerssen adviseert de gemeente een deel van haar inwoners dringend te evacueren. Het gaat om het gebied ten noorden van de Geul en ten oosten van het Julianakanaal. Doordat het water in de Maas blijft stijgen, kan de Geul niet daarin afwateren. Het waterpeil in de rivier zal daarom naar verwachting vrijdagnacht nog enkele decimeters stijgen. Delen van Meerssen zijn nu al overstroomd.

De gemeente vraagt mensen in het betrokken gebied onderdak te zoeken bij vrienden of familie. Voor wie dat niet kan, wordt opvang geregeld in een gemeenschapshuis. Volgens de gemeente is er geen reden tot paniek en is er voldoende tijd om te vertrekken.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat op L1 weten dat ongeveer 2300 mensen in het te evacueren gebied wonen.

Ook de gemeenten Stein en Eijsden-Margraten besloten tot gedeeltelijke evacuatie vanwege het stijgende water in de Maas. In Stein gaat het om de buurtschappen Maasband, Meers, Veldschuur en Berg aan de Maas (straten Veerweg, Schoorvoetpad en Berger Maasstraat). In Eijsden-Margraten is inwoners van Diepstraat, Bat, Trichterweg, Beethovenstraat, Bachstraat en Laag Caestert dringend verzocht te vertrekken.

In Grevenbicht (gemeente Sittard-Geleen) zijn de bewoners van enkele woningen buiten de waterkering opgeroepen te evacueren. Volgens de veiligheidsregio houdt de politie de geëvacueerde gebieden in de gaten om te voorkomen dat mogelijke plunderaars hun slag slaan.

In Zuid-Limburg staan meerdere plekken inmiddels blank. Defensie stuurt honderden militairen extra naar Limburg om te helpen bij de bestrijding van de wateroverlast, meldt een woordvoerder donderdagavond. Woensdag waren al 68 militairen naar het gebied gestuurd. Inclusief politieondersteuning van de Koninklijke Marechaussee gaat het inmiddels om zo’n driehonderd manschappen in totaal.

Naast militairen en een hoop vrijwilligers van het Rode Kruis zijn ook Koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar het zuiden afgereisd. Het koningspaar is meteen na de diploma-uitreiking van oudste dochter prinses Amalia naar Valkenburg gegaan.

Ook risico’s in Noord-Limburg

De Noord-Limburgse gemeente Bergen vreest eveneens vanwege de stijgende waterstand van de Maas vrijdag een deel van de gemeente te moeten evacueren. Uit gegevens van het waterschap blijkt volgens Bergen dat ‘de omgeving van Well, Wellerlooi en Nieuw Bergen (het gedeelte bij de Lindenlaan aan de westzijde van de N271 en Heukelom) op dit moment nog niet voldoende beschermd zijn om de hoogwatergolf tegen te houden’.

Er wordt vannacht onderzocht hoe via maatregelen in combinatie met mogelijke inzet van het leger ‘dit risico geheel of gedeeltelijk ondervangen kan worden’. De gemeente verwacht hierover vrijdag in de loop van de ochtend meer duidelijkheid te hebben.

Bergen sluit niet uit dat inwoners in het gebied dat onvoldoende is beschermd in de loop van vrijdag ‘dringend wordt gevraagd’ te vertrekken. ‘Gemeente en Waterschap berekenen en bespreken de komende uren de risico’s en de maatregelen die moeten worden genomen,’ aldus de gemeente.

Erger dan in jaren 90

Volgens Scholten is de situatie erger dan in 1993 en 1995, toen delen van Limburg onder water zijn komen te staan. “Toen kwam er op het hoogtepunt 2750 kuub water per seconde via de Maas binnen bij Sint Pieter, nu is dat naar verwachting 3350 tot 3700 kuub per seconde. Het is ongekend hoog water, dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. We halen echt alles uit de kast, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat er op plekken overlast komt. Er zijn plekken langs de rivier die nog zwak zijn. Ik doe daarom een beroep op de zelfredzaamheid van mensen. Neem maatregelen!”

Sinds 1995 is er veel gebeurd om overstromingen te voorkomen. Teeuwen: “Er zijn bij de Maas dijkversterkingen geweest, nevengeulen, retentiebekkens... Maar dat werk is nog niet overal klaar. Het zal de situatie de komende tijd echt spannend gaan maken.”

De Veiligheidsregio probeert op dit moment de zwakke plekken in kaart te brengen en met behulp van kleurcodes aan te geven waar mogelijk niet voldoende bescherming is. In de loop van de dag zal daarover meer bekend worden gemaakt. Scholten houdt rekening met evacuatie van vijfduizend huishoudens.

Naar verwachting bereikt de piek vrijdag om 18.00 uur Roermond. Zaterdagavond zal Venlo en zondagavond Mook-Middelaar zijn bereikt.

In Roermond worden honderden woningen ontruimd. Dat heeft alles te maken met de snel stijgende water van de Roer en het zijriviertje de Hambeek. Alle woningen die rond de Hambeek in Roermond liggen worden geëvacueerd. Het zou hier gaan om vijfhonderd woningen.