Maarten chatte met een 14-jarig meisje en werd doelwit van pedojagers: ‘Leven is naar de klote’

Buurtbewoners tijdens de herdenking van een 73-jarige man, die eind oktober door een uit de hand gelopen pedojacht in Arnhem om het leven kwam. Beeld Joris Van Gennip

Maarten (40) slaapt slecht sinds hij door Tilburgse pedohunters is gepakt. Er is geen bewijs van kindermisbruik door Maarten, zegt de politie. Toch staat zijn gezicht herkenbaar in een online video: “Mijn leven is naar de klote.”

Jori van de Wiel (29) is een van de hunters die Maarten op woensdagavond 21 oktober op de Tilburgse Westermarkt aanhield. Maarten werd geboeid, gefilmd en tegen de grond gewerkt. Jori en zijn groep hadden doorgekregen dat Maarten had gechat met een 14-jarig meisje. Ook Van de Wiel slaapt slecht. De jonge vader kan niet tegen onrecht, zegt hij. Hij heeft een missie. “Ik moet onze kinderen beschermen. Onze kinderen zijn de toekomst.”

Privélegertjes

Pedojagersgroepen schieten als paddestoelen uit de grond. Net als de Tilburgse Made Guys Brotherhood, de groep waar Van de Wiel deel van uitmaakt, jagen zij op pedofielen. Soms zijn het net privélegertjes, gestoken in uniform met de eigen groepsnaam erop.

Via chatsites doen deze jagers zich voor als tienermeisjes en lokken ze mannen. Als de gelokte man geluk heeft, wordt hij aan de politie overgedragen. Een jager in een online video tegen een buitgemaakte ‘pedo’: “Je moet blij zijn dat je ons tegenkomt. Er zijn andere teams die je tot aan de grond gelijk hadden gemaakt.”

Er wórden mannen in elkaar gemept, bedreigd of gechanteerd door pedojagers. Hoe vaak dit voorkomt is onbekend. Aangifte doen is moeilijk uit schaamte of angst. De mannen in kwestie weten dat ze niet met een minderjarige hadden moeten chatten en afspreken - ook al was het fake.

Onderduiken

De jacht op kindermisbruikers door burgers loopt uit de hand, stellen de bazen van de landelijke politieorganisatie en het Openbaar Ministerie. In Doesburg moest deze week een man onderduiken, omdat hij online als kindermisbruiker bekend is gemaakt. Ook in Goes werd zaterdagavond iemand mishandeld, mogelijk door zogenaamde pedojagers. Dat zegt de politie die heeft gesproken met verschillende getuigen.

Stop met pedohunten, is vanaf nu de boodschap van de politie en het Openbaar Ministerie. Tips zijn welkom, maar de samenwerking met burgers in de opsporing wordt voor dit onderwerp in de ban gedaan. “We hielden de deur open voor goede initiatieven, maar we hebben die niet gevonden,” zegt woordvoerder Simen Klok.

Tilburger Jori van de Wiel is ervan overtuigd dat hij en zijn medejagers met Maarten een kindermisbruiker hebben ontmaskerd. Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk: “Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat hij (Maarten, red.) geen strafbaar feit heeft gepleegd.”

Maar wat is er dan wel gebeurd die woensdagavond? Het politieonderzoek wijst uit dat Maarten twee keer heeft gechat. De eerste keer met een 14-jarig meisje. Waarom chat een 40-jarige man met een 14-jarig meisje? Maarten: “Zo zit het niet. Ik zat op Bigo (een sociale netwerkapp met livestreams, spellen en chatrooms, red.). Daar kun je broadcasten en live chatten en een team vormen.”

Naaktfoto’s

Het was op Bigo, zegt Maarten, dat hij in gesprek raakte met het meisje. Het gesprek was volgens pedohunter Jori van de Wiel schunnig: “Ik heb naaktfoto’s van hem.” Maarten ontkent: “Daar is niks van waar.” Hij zegt het gesprek snel te hebben afgekapt: “Ik vertrouwde het niet.”

Kort daarna chat Maarten met een volwassen vrouw, bevestigt de politie. Die lokt hem naar de Tilburgse Westermarkt. “Die chat ging erover dat ze twee jointjes wilde,” zegt Maarten. Eenmaal op de Westermarkt gaat het mis. Politiewoordvoerder Van Hooijdonk: “Daar wordt hij door een grote groep mannen vastgepakt, zijn handen worden vastgebonden waarna hij door een voorbijganger wordt mishandeld.”

De voorbijganger die Maarten tegen het hoofd schopt, belandt een nacht in de cel en moet voorkomen wegens mishandeling. Maarten zelf wordt aan zijn verwondingen behandeld. Zijn telefoon wordt in beslag genomen omdat er volgens de hunters bewijs op zou staan. Die krijgt hij na een klaagschrift van zijn Bredase advocaat Jasper van Rijsbergen snel terug. Van Rijsbergen: “Dat is voor mij een bevestiging dat er niets is gebeurd.”

Hevige emoties

Maarten is later die week gehoord op het bureau. Hij is geen verdachte, zegt de politie. Ook is er geen sprake van een verleden op dit vlak, zoals de jagers denken. Van Hooijdonk: “Hij heeft geen relevante antecedenten op dit gebied.” Maaike Blok van Reclassering Nederland begrijpt de hevige emoties van pedojagers: “Zij willen niet dat kinderen worden misbruikt. Dat is ook waar wij als reclassering aan werken.”

Het is een misverstand dat alle pedofielen kindermisbruikers zijn, zegt Blok “Eén tot drie procent van de mannen heeft pedofiele gevoelens. Driekwart van hen doet daar niets mee.” Dat laatste percentage is afkomstig uit het boek Pedofielen en Misbruikplegers, auteur Jules Mulder was twintig jaar directeur van een forensisch-psychiatrische kliniek en was ook voorzitter van Stop It Now!, een instantie die kindermisbruik wil voorkomen door hulp te bieden aan mensen die worstelen met seksuele gevoelens voor minderjarigen of die zich zorgen maken over anderen die hiermee worstelen.

Van de mensen die in ons land voor kindermisbruik zijn veroordeeld, heeft 50 tot 80 procent geen pedofiele geaardheid, zegt Blok. “Dat blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Deze mensen zijn op andere manieren tot hun delict gekomen.” Volgens Blok is de nationale pedojacht gevaarlijk: “De kans dat een pedofiel in de fout gaat, wordt groter naarmate hij zich eenzamer voelt; sociaal isolement en eenzaamheid zijn risicofactoren. Dus indirect draagt deze jacht bij aan delictgedrag. Terwijl de pedohunters het omgekeerde willen.”

Op een vrijdagavond in oktober, praat ik via een chatbox met vijf niet-praktiserende pedofielen, regelmatige bezoekers van pedofilie.nl. Deze website is tegen seks met kinderen en biedt pedofielen een plek om te praten over hun geaardheid, en hoe ze ondanks hun pedofiele gevoelens toch gelukkig kunnen worden zonder die gevoelens in de praktijk te brengen. Soms chatten therapeuten mee.

Niet praktiserend

De heren praten onder pseudoniem. Ze zijn bang. Niet om in de val te lopen. “Wij zijn niet praktiserend.” Maar ze hebben de demonstraties gezien waarin wordt geroepen dat alle pedo’s dood moeten.

Jan: “Ik ben meer dan ooit op mijn hoede dat mijn pedofiele geaardheid geheim blijft. Als de verkeerde mensen dit te weten komen, vrees ik echt voor mijn leven.” Apollo: “Je wordt geconfronteerd met een enorme haat. Je bent vogelvrij verklaard.” ,,Ik voel me niet beschermd”, zegt Gabriël. “Ik ben ook tegen de PNVD, de pedopartij, die met haar provocerende standpunten olie op het vuur gooit. Maar dat soort nuances zien de pedojagers niet.”

‘Gonna catch ’m all’ zegt influencer Tempest op Youtube. Alsof hij een avondje Pokémons gaat vangen. In werkelijkheid filmt Tempest twee pedojachten waarbij de mannen op wie wordt gejaagd volledig in beeld komen. Eén ervan, een man uit IJsselstein, met zijn volledige naam. Meer dan honderdduizend mensen hebben naar deze online video’s gekeken.

Waarom is het op deze manier lokken en online tentoonstellen van pedofielen zo in opkomst? Volgens hunter Jori van de Wiel uit Tilburg komt dat omdat de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (beter bekend als de pedopartij) begin augustus opnieuw actief werd.

Van de Wiel kan dat niet verkroppen. Mét hem bijna 700.000 mensen niet; zij hebben hun handtekening gezet onder de online petitie voor een verbod op de PNVD. Van de Wiel: “Het is toch niet normaal dat pedofielen in de Tweede Kamer komen?” De groep van Van de Wiel heeft weinig vertrouwen in het rechtssysteem. Sinds Van de Wiel bij SBS6 op tv is geweest als pedojager, krijgen ze veel meldingen van onrecht via zijn app, zegt hij. “Dan doen we onderzoek.”

Maar is dat niet het werk van politie en openbaar ministerie, die geacht worden de wet zorgvuldig toe te kunnen passen omdat zij deskundig zijn en niet emotioneel betrokken? Wat als Van der Wiel ten onrechte iemand brandmerkt? Van de Wiel: ,,We zetten niet zomaar mensen online. We verzamelen eerst bewijzen.”

Ze hebben het gevoel niet anders te kunnen. Politie en justitie doen in hun ogen te weinig om kinderen te beschermen. De wetgeving voor pedofielen vindt Van de Wiel sowieso te mild. De doodstraf of alle pedofielen op een eiland, dat zou hij het liefst zien: “Als het systeem niet ingrijpt, moeten wij het wel doen.”

Helden

In veel online video’s zijn de jagers de helden. Aan het eind van zo’n filmpje zie je dat de politie de gevangen vermeende pedofiel in een busje laadt en weg rijdt. Soms wordt de man daadwerkelijk vastgenomen vanwege kindermisbruik. Niet zelden wordt hij alleen meegenomen om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt, zegt de politie, maar dat wordt meestal niet in het filmpje vermeld.

Professor Sven Brinkhoff, hoogleraar strafrecht aan de Open Universiteit: “Het is bij dit fenomeen echt heel erg van het belang dat de politie laat merken: hier ga je een grens over, we leven hier in een rechtsstaat. Het is mooi als de burger een signaal over grooming of kinderporno uitzoekt en de politie het verder kan oppakken. Maar als die burger ermee doorgaat en zelf voor officier van justitie en rechter gaat spelen door af te spreken, geweld toe te passen of hiermee te dreigen dan gaat dat veel te ver. Dáár zit het grote risico en het gevaar.”

Brinkhoff vindt dat het Openbaar Ministerie de pedohunters moet vervolgen als zij mannen online tentoonstellen of geweld toepassen. In het geval van Tilburger Maarten wordt de omstander die tegen zijn hoofd schopte, vervolgd. Tegen de mannen die Maarten online hebben gezet als pedo wordt geen proces-verbaal opgemaakt, zegt politiewoordvoerder van Hooijdonk: “Wel komt er nog een gesprek om hen erop te wijzen dat hun handelwijze echt niet klopt.” Het gaat dan met name om het ‘lokken, vastpakken en boeien’.

In toom houden

De niet-praktiserende pedofielen van pedofilie.nl hebben weinig vertrouwen dat de politie de pedohunters in toom houdt. Ben, die vaak onder pseudoniem het woord voert namens de website: “Ik heb in mijn huis veiligheidsmaatregelen genomen. Ik draag vaker een zelfverdedigingswapen.”

Jan: “Ik voel mij niet beschermd door de politie. Die geeft mij sterk de indruk dat ze ons tweederangs burgers vinden die minder bescherming verdienen.” Maarten uit Tilburg voelt zich ook niet langer veilig: “Ik sta overal op sociale media. Ik ben bang dat mensen mij aanvallen op straat.” Maartens advocaat Jasper van Rijsbergen, heeft een verzoek bij het Openbaar Ministerie neergelegd om te seponeren en te verklaren dat de 40-jarige Tilburger ten onrechte verdacht is geweest van kindermisbruik. “Met die verklaring kunnen we daarna proberen dat filmpje offline te krijgen,” zegt de advocaat. Zover is het nog niet. Maarten: “Op Facebook word ik vuile kankerpedo genoemd. Ik ben erg angstig en heb hier slapeloze nachten van.”

De naam Maarten is gefingeerd, de echte naam van Maarten is bij de redactie bekend.