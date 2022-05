Maandag maansverduistering, bewolking belemmert waarschijnlijk zicht

Beeld ANP / EPA

De komende nacht neemt de bewolking toe, meldt Weerplaza. Vooral in het zuiden en westen is het maandagmorgen bewolkt. De wolken trekken pas in de loop van de dag weg naar het noorden. De meeste opklaringen worden verwacht in het oosten van het land.

De totale verduistering duurt van 5.29 uur tot 6.55 uur. Zo’n verduistering gebeurt als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt te staan. De aarde houdt het zonlicht tegen en de maan belandt geheel of gedeeltelijk in de schaduw van de aarde. Wie de verduistering wil bekijken, heeft geen speciaal brilletje nodig.

Een kwartier te zien

Als alles meezit kunnen liefhebbers de verduistering alsnog maar kort bewonderen. In Nederland komt de zon om 5.45 uur op terwijl tegelijkertijd de maan onder gaat. Dat betekent dat áls alles mee zit, te zien is hoe van 5.29 tot 5.47 de maan koperrood lijkt te kleuren. Slechts een kwartier dus, als het al behoorlijk licht aan het worden is.

Echt goed waarneembaar zal de verduistering daarom hoe dan ook niet zijn. In de oostelijke helft van de VS en Canada en in Zuid-Amerika is de eclips wel zichtbaar, mits er geen wolken zijn.

Volgens Weerplaza is het nog maar de vraag of er überhaupt iets is te zien van de maansverduistering. In de nacht van zondag op maandag neemt de bewolking toe waardoor het zicht op de maan sowieso moeilijk gaat worden.

Volgende maansverduistering

Zo’n verduistering gebeurt maar af en toe. De volgende totale maansverduistering vindt plaats op 8 november 2022. Deze eclips is in ons land niet te zien, want de maan is bij ons niet op. Op 5 mei 2023 vindt opnieuw een gedeeltelijke maansverduistering, maar deze is minder spectaculair omdat deze verduistering zich niet in de kernschaduw bevindt, maar slechts in de bijschaduw blijft en dat is met het blote oog niet te zien. De volgende volledige maansverduistering in ons land is pas over ruim drie jaar, op 7 september 2025.