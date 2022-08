Maaltijdbezorgdienst Deliveroo kondigt vertrek uit Nederland aan

Een bezorger van Deliveroo in het centrum van Amsterdam. Beeld ANP

‘Dit is geen beslissing die we lichtvaardig hebben genomen,’ zegt Eric French, ceo van Deliveroo Internationaal in de aankondiging. De maaltijdbezorger is momenteel actief in elf markten wereldwijd. Nederland vertegenwoordigt slechts 1 procent van de omzet van het bedrijf, het gros komt volgens de bezorgdienst uit landen waar het bedrijf marktleider is. Het bereiken en behouden van een topmarktpositie in Nederland is een ‘onevenredige investering met een onzeker langetermijnrendement’, verklaart Deliveroo zijn keuze.

Consultatieproces

Deliveroo verwacht dat het consultatieproces met belanghebbenden in augustus zal beginnen en dat er wordt toegewerkt naar het beëindigen van de operationele activiteiten rond eind november. French: ‘We willen alle medewerkers en bezorgers, die tijdens dit consultatieproces zullen worden ondersteund, bedanken. Zij zijn onze prioriteit. We hebben met plezier gewerkt met duizenden restaurants in Nederland en willen consumenten bedanken die bij ons hebben besteld en hebben genoten van hun maaltijden. Tijdens het consultatieproces blijven we normaal opereren.’

Bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers zegt Deliveroo steeds meer last te hebben van lagere bestedingen door consumenten, waarschijnlijk doordat zij besparen op bezorgmaaltijden nu de inflatie hoog is. Andere bezorgbedrijven, zoals Just Eat Takeaway – moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, hebben daar ook last van. Door bezuinigingen op onder meer marketing viel het verlies van omgerekend zo’n 80 miljoen euro mee, ook vergeleken met wat analisten hadden verwacht. De omzet kwam uit op bijna 1,2 miljard euro.

Deliveroo werkt in Nederland met zo’n 4500 actieve bezorgers en heeft hier vijftig medewerkers in dienst. Het platform bezorgt voor in totaal ongeveer 3400 Nederlandse restaurants en boodschappendiensten in dertig steden.

Juridische strijd

In Nederland is de maaltijdbezorgdienst al lang verwikkeld in een juridische strijd over het in dienst moeten nemen van bezorgers. Het bedrijf wil dat zij worden gezien als zelfstandig ondernemers, maar verschillende rechtbanken bestempelden ze al als werknemers. Een uitspraak van de Hoge Raad hierover stond naar verwachting voor 23 december op de agenda.

Deliveroo bezorgde ook boodschappen voor supermarktketens Albert Heijn, Jumbo en Spar. Dat deden ze samen met Thuisbezorgd.nl. Samen met Uber Eats blijft dit bedrijf nu over als maaltijdbezorger in Nederland. Ook de flitsbezorgdienst Zapp kondigde in juli aan te vertrekken uit Nederland. Er zijn nog wel andere flitsbezorgers actief, zoals Gorillas en Getir.

