Lukas O. (18) mogelijk óók betrokken bij dood Carlo (27) op Mallorca

De boulevard in de badplaats El Arenal op Palma de Mallorca. In het uitgaansgebied van de badplaats vond een geweldsincident plaats waarbij een 27-jarige man uit Waddinxveen tegen het hoofd werd geschopt en later overleed. Beeld ANP

Eerder werden Sanil B., Hein B. en Mees T. voor de fatale mishandeling aangehouden. De rechter-commissaris van de rechtbank heeft vandaag de voorlopige hechtenis van de 18-jarige O. met twee weken verlengd.

De Hilversummer, die als zesde verdachte in het Mallorca-onderzoek is aangehouden, wordt naast het medeplegen van doodslag nog verdacht van poging doodslag op een ander slachtoffer en van twee keer openlijk geweld.

De rechtbank zal na een volgend verzoek van justitie binnen 14 dagen opnieuw een beslissing nemen over het voorarrest van de 18-jarige O.. De raadkamer kan het voorarrest met maximaal 90 dagen verlengen.

Andere verdachten

De vierde en vijfde verdachte die in dit onderzoek zijn aangehouden moeten donderdag voor de raadkamer in Lelystad verschijnen. Zij worden vooralsnog niet verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo.

Wel denkt justitie dat ze verantwoordelijk zijn voor het medeplegen van een poging tot doodslag in een horecazaak en van het plegen van openlijk geweld in deze horecagelegenheid en later op de boulevard in El Arenal.

Tientallen verklaringen

Het Openbaar Ministerie beschikt inmiddels over tientallen verklaringen over de dodelijke mishandeling in badplaats El Arenal. Teruggekeerde vakantiegangers die getuige waren van het geweld, zijn of worden nog door de politie gehoord. Eén van hen gaf in gesprek met deze site aan dat de dood van Carlo mogelijk het gevolg was van een ruzie over een omgestoten drankje in een café.

Advocaat Peter Plasman, die een van de verdachten van het doodschoppen van Carlo bijstaat, zegt dat getuigen hebben verklaard dat het slachtoffer recht achteroverviel op een stoeprand. Dat zou de doodsoorzaak kunnen zijn. “Dat wordt in elk geval een discussie,” zei Plasman eerder tegen deze site.