Luizenbestrijders aansprakelijk voor miljoenenschade fipronil

Eric Hubers (tweede van links), voorzitter Pluimveehouderij bij LTO Nederland, komt aan bij de rechtbank. Beeld ANP

Volgens de rechter wisten de bedrijven dat fipronil niet mocht worden gebruikt voor het bestrijden van bloedluis bij kippen, maar deden ze het toch. Daardoor moesten hele stallen vol kippen worden geruimd, eieren uit de schappen gehaald en zaten boeren maanden zonder inkomsten.

De rechtbank oordeelt dat de ondernemers een schadevergoeding moeten betalen aan ongeveer 120 pluimveehouders. De hoogte van de schadevergoeding per pluimveehouder zal later in een aparte procedure bij de rechtbank vastgesteld moeten worden.

Miljoenenschade

Het schandaal leidde in 2017 tot 70 miljoen euro schade. Een ramp voor de pluimveesector. Miljoenen eieren moesten uit de schappen worden gehaald en drie miljoen kippen zijn gedood.

Hoofdrolspelers zijn Martin van de B. en Mathijs IJ., die samen vanuit Barneveld het bedrijf Chickfriend runden. Zij kochten het middel van de Belg Patrick R., waarna zij de stof illegaal gebruikten om stallen van kippenboeren die last hadden van bloedluis te ontsmetten.

Volgens de rechtbank is de schade van de pluimveehouders een gevolg van het gebruik van fipronil. Het is niet aannemelijk dat de stallen, kippen, mest en eieren door een andere oorzaak verontreinigd zijn geraakt met fipronil.

Staat niet aansprakelijk

Chickfriend en Chickclean hebben de staat aansprakelijk gesteld. Volgens de bedrijven zou de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) onvoldoende toezicht hebben gehouden op het verbod van fipronilgebruik.

De rechtbank gaat daar niet in mee, omdat is vastgesteld dat Chickfriend en Chickclean opzettelijk met het verboden middel fipronil de bloedluis hebben bestreden. Daarom kunnen zij de staat er niet voor aansprakelijk houden dat de NVWA het gebruik van fipronil niet heeft verhinderd.

De rechtbank wijst ook de vordering van de bedrijven tot schadevergoeding tegen de Belgische leverancier van Dega-16 af. Volgens de bedrijven zou deze leverancier fipronil aan Dega-16 hebben toegevoegd zonder dat zij dat wisten. Maar het is vastgesteld dat dit op verzoek van Chickfriend en Chickclean is gebeurd.

‘Gerechtigheid’

Piet Hein van Spanje, de advocaat die 120 pluimveehouders bijstaat in de procedure, noemt de uitspraak ‘gerechtigheid’. “Het is een beetje zoals verwacht, uiteindelijk hebben we met boter en suiker gelijk gekregen.” Het is echter maar zeer de vraag in hoeverre er wat te halen valt bij de eigenaren van Chickfriend. “Beide heren gaan we achter de broek aan zitten. Ze moeten bloeden. Ik ben ervan overtuigd dat de pluimveehouders centen zullen zien.”

Uiteindelijk moet in een aparte procedure duidelijkheid komen over de omvang van het bedrag dat pluimveehouders moeten krijgen. Dat gebeurt in de zogenoemde schadestaatprocedure. “Het is te vroeg om daarop vooruit te lopen. Daarnaast loopt er nog een procedure tegen de staat,” vervolgt de advocaat.

Op dit moment loopt er ook nog een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar een mogelijke strafrechtelijke vervolging. In België is de Belgische fabrikant van het middel al wel vervolgd.

De advocaat van de eigenaren van Chickfriend was nog niet bereikbaar voor commentaar.