Lucinda Riley breekt alle records met boekenreeks De zeven zussen

Het eerste deel van De zeven zussen van Lucinda Riley. Beeld RV

De kans is groot dat Riley deze ­records volgend jaar zelf zal ver­breken, want in februari verschijnt het zesde en voorlaatste deel van de reeks, Zon.

De Britse auteur was donderdag ­persoonlijk aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van boekenorganisatie CPNB om de oorkonde voor haar eerste plaats in ontvangst te nemen en een platinum boek voor 350.000 verkochte exemplaren van De zeven ­zussen. Ze werd door CPNB-directeur Eveline Aendekerk bedankt voor haar bijdrage aan de Nederlandse boekensector en aan de leesbevordering. “Mensen zijn gaan lezen of weer gaan lezen dankzij De zeven zussen, dat is in deze dagen een enorme prestatie.”

Daling

Uit de cijfers die Aendekerk donderdag presenteerde, blijkt dat de afzet van boeken in 2019 voor het eerst in vijf jaar is gedaald, met 4 procent, en nu op 40 miljoen boeken uitkomt. De grootste daling was er op het gebied van kinderboeken, waarvan er 10 ­procent minder werden verkocht.

De omzet is mede als gevolg van de btw-stijging wel omhoog gegaan en komt 2 hoger procent uit, op 563 miljoen ­euro.

Mede vanwege de alarmerende ­cijfers over de te lage leesvaardigheid van jongeren wil de CPNB in 2020 met het ministerie van OCW een ‘lees­offensief’ van de grond te laten komen. Aendekerk. “Ik zeg het vaak: het maakt de CPNB niet uit wat je leest, hoe je het leest en waar je het koopt dan wel leent. Als je maar leest.”

Fictie was in 2019 het bestverkochte genre. De meeste mensen deugen van Rutger Bregman, op 3, is de enige non-fictietitel in de top 10. Op de ­tweede plek staat Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer, met 145.0000 verkochte exemplaren, de hoogst genoteerde oorspronkelijk Nederlandstalige titel.

Waanzinnige boomhut

Het bestverkochte spannende boek is Façade (6) van Esther Verhoef. Basta, de biografie van Marco van Basten door Edwin Schoon de bestverkochte sportbiografie (16). Simpel van Yotam Ottolenghi is het bestverkochte kookboek (19), De waanzinnige boomhut met 104 verdiepingen van Andy Griffiths en Terry Denton het best­verkochte kinderboek (23). De Boomhut-reeks staat wel op de eerste en tweede plaats in de top 10 van uitgeleende boeken. Riley volgt – en ook dat is een record: voor het eerst een boek voor volwassenen in de top 3.