Luchtvaartmaatschappijen verzetten zich tegen uitspraak hof over krimp Schiphol

Een vliegtuig vliegt over een woning in de omgeving van Schiphol. Beeld ANP / ANP

Eerder oordeelde het gerechtshof in hoger beroep dat de Staat de juiste procedures heeft doorlopen om het aantal vluchten in het vliegseizoen 2023/2024 te verlagen van 500.000 naar 460.000. De luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, zijn het niet eens met die uitspraak en gaan in cassatie bij de Hoge Raad.

In een aankondiging op de website van KLM staat dat ‘de uitspraak van het gerechtshof van Amsterdam leidt tot onduidelijkheid en daarmee onzekerheid voor reizigers en de sector’. Volgens de luchtvaartmaatschappij is het ‘onduidelijk wanneer, hoe en op welke manier het arrest zal worden uitgevoerd en wat het betekent voor het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol’.

Naast KLM, sluiten United Airlines, JetBlue, easyJet, Corendon, TUI fly en verschillende brancheverenigingen zich aan bij de cassatie.

Experimenteerkrimp

Het kabinet wil het aantal vluchten op Schiphol terugbrengen. Om de definitieve krimp tot 440.000 vluchten alvast voor te bereiden, wilde luchtvaartminister Mark Harbers eind dit jaar alvast ‘experimenteren’ met een tijdelijke krimp tot 460.000 starts en landingen.

Dat was niet in lijn met de Europese aanpak en werd eerst tegengehouden door de kortgedingrechter. Het gerechtshof draaide die uitspraak terug na een hoger beroep van de Staat. Schiphol kan volgens het hof dus toch alvast krimpen. Volgens het Amsterdamse gerechtshof hoeft het kabinet geen Europese regels te volgen als het wil experimenteren met het terugdringen van het aantal vluchten van 500.000 naar 460.000 per jaar.

