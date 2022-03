Luchtvaart vreest meer agressie als mondkapjes alleen nog verplicht zijn in het vliegtuig

Reizigers op Schiphol. Beeld Remko de Waal/ANP

Volgens Haagse ingewijden besluit het kabinet dinsdag dat het dragen van mondkapjes helemaal wordt afgeschaft, ook in het openbaar vervoer. Alleen op vliegvelden en in vliegtuigen zou de maatregel gehandhaafd blijven.

“Het heeft totaal geen zin om door te gaan met mondkapjes aan boord van vliegtuigen als ze niet langer vereist zijn in theaters, trein, trams, kantoren of trein,” zegt voorzitter Marnix Fruitema van Barin, de branchevereniging van luchtvaartmaatschappijen. “Vliegtuigen zijn uitgerust met geavanceerde luchtverversing. Mede daardoor is het effect van mondkapjes aan boord beperkt en leidt het tot veel agressie.”

Van de 121 gevallen van ordeverstoring in vliegtuigen op Nederlandse luchthavens hielden er volgens luchtvaartinspectie ILT afgelopen januari 76 verband met de coronamaatregelen aan boord; 45 daarvan waren zo ernstig dat de Marechaussee moest ingrijpen. Op elke duizend vluchten zijn er nu vier incidenten die worden gemeld.

Verdere toename

Het aantal incidenten in vliegtuigen is, afgezet tegen het aantal vluchten, de afgelopen twee jaar fors gestegen. In januari vorig jaar waren er 40 agressiemeldingen (2,5 per duizend vluchten) waarvan 20 coronagerelateerd. In beide periodes was er sprake van reisbeperkingen, zodat het aantal vluchten en passagiers beperkt was. In januari 2020, vlak voor de coronauitbraak, waren er in totaal 80 meldingen van ordeverstorende passagiers, 1,9 per duizend vluchten.

“Juist omdat in Nederland het gebruik van mondmaskers volledig wordt afgeschaald voorzien wij een verdere toename in aantallen en in ernst van dit soort incidenten, die de veiligheid van een vlucht beïnvloeden,” zegt een woordvoerder van KLM. “Nederland is het enige land dat nog een verplichting kent. In de rest van Europa is het een aanbeveling. We hebben de betrokken ministeries gevraagd de draagplicht om te zetten in een advies, zoals ook EASA (de Europese luchtvaartautoriteit, red.) voorschrijft.”

Bij Transavia is het aantal agressie-incidenten sinds de invoering van de coronamaatregelen ruim verdubbeld, van 6,3 tot 15 meldingen per duizend vluchten. “De helft daarvan komt door mondkapjes,” zegt een woordvoerder. “Het is aan boord niet meer uit te leggen dat ze gedragen moeten worden als het overal is afgeschaft.”

De maatschappij is bang dat, nu het zomerseizoen eind deze maand ingaat, met de toename van het aantal vluchten en de hoeveelheid reizigers ook de hoeveelheid ordeverstoringen aan boord zal oplopen. “We vrezen dat, nu de maatregel niet wordt afgeschaft, het tot meer agressie zal leiden. Nu is het moment gekomen om de regels aan te passen.”

Onrust en onveiligheid

Volgens vakorganisaties drukt de handhaving van de mondkapjesplicht zwaar op cabinebemanning en vliegers, die moeten ingrijpen als een conflict uit de hand loopt. “Het aantal voorvallen met ordeverstorende passagiers door coronamaatregelen was in januari ruim twee keer hoger dan vorig jaar,” aldus een zegsman van vliegersverbond VNV.

“Onder passagiers neemt de bereidheid om de maatregel op te volgen steeds verder af. Dat leidt tot onrust en onveiligheid. Dat wil je niet in een vliegtuig hoog in de lucht. Het lijkt ons dan ook tijd om net als in het OV en in verschillende omringende landen de mondkapjesplicht om te zetten naar een advies.”

De grootste vakbond voor cabinepersoneel, VNC, doet vooralsnog geen oproep. “Wij hebben nog geen voorkeur,” zegt voorzitter Chris van Elswijk. “Er zijn leden die zonder mondkapje willen werken en leden die het absoluut willen blijven dragen. Net als bij passagiers.”

Agressie

“We willen eerst zien hoe een besluit wordt onderbouwd. Waarom wel stoppen met mondkapjes in het openbaar vervoer en niet in vliegtuigen? Zeker omdat vaststaat dat het aantal meldingen van agressie stijgt. Het handhaven aan boord wordt lastig als het elders is afgeschaft en in Nederlandse vliegtuigen niet.”

Daarom wil de bond zo snel mogelijk met overheid en maatschappijen om tafel om aanvullende maatregelen te treffen. “Ik vertrouw erop dat zowel de maatschappijen als de overheid goed communiceren waarom het verplicht blijft mondkapjes te dragen. Het kan niet zo zijn dat cabinepersoneel de dupe wordt van zo’n besluit.”