Luchtvaart: nieuw reisbeleid kabinet is ‘lekke luchtballon’

Reizigers op Schiphol voor een testvakantie naar Rhodos. Beeld ANP

Dinsdagavond maakte het kabinet bekend de wijze waarop reisbeperkingen worden vastgesteld te versoepelen. Nu nog ziet Nederland de hele wereld minstens als ‘oranje’, wat betekent dat er alleen noodzakelijke reizen gemaakt mogen worden. Het kabinet wil vanaf volgende week landen weer individueel beoordelen op reisrisico’s.

Maar volgens de luchtvaartbranche, die vandaag over de maatregelen is geïnformeerd, zijn de normen daarvoor veel te streng en zal er per saldo de komende tijd weinig veranderen.

“Als je groene landen kwalificeert als landen met minder dan 25 besmettingen per 100.000 inwoners, landen geel maakt onder de 150 besmettingen en oranje daarboven, dan zijn er zulke overdreven strenge criteria gedefinieerd dat het slechts om een zeer beperkt aantal landen gaat,” zegt voorzitter Marnix Fruitema van Barin, de Nederlandse brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen. “Dit is een onzinnige indeling. Deze maatregelen zijn een lekke luchtballon zonder mandje eronder.”

Weinig landen

Vorige week riep de Europese Commissie lidstaten nog op reismaatregelen te versoepelen waar dat mogelijk is. Maar het kabinet geeft zelf al aan dat na de nieuwe aanpak weinig landen in aanmerking komen voor een groen of geel reisadvies. De meeste landen zullen ‘oranje’ blijven (150 tot 500 besmettingen per 100.000 inwoners). Landen worden 'rood’ als het aantal besmettingen boven de 500 ligt.

Dat Nederland een land groen of geel maakt, wil nog niet zeggen dat er meteen gereisd kan worden; het land zelf kan bepalen dat Nederlanders niet welkom zijn. Volgens de kabinetscriteria is Nederland met nu 36,9 besmettingen per honderdduizend inwoners zelf ‘geel’, wat betekent dat alleen noodzakelijke reizen toegestaan zijn.

Afgelopen week pleitte KLM-topman Pieter Elbers nog voor een soepeler en meer gericht reisbeleid, in plaats van hele werelddelen te treffen. “Ook in Europa gaat de vaccinatiegraad omhoog en kan de lappendeken aan Europese beperkingen opgeheven worden.” Het strenge Nederlandse reisbeleid, met maatregelen die nergens anders gelden, brengt volgens Elbers het herstel van de wankele luchtvaartmaatschappij in gevaar.

Europese chaos

Fruitema hekelt de gefragmenteerde aanpak van reisbeleid, waarin elk land een andere richting inslaat. Zo kunnen Duitsers al weken op vakantie naar delen van Spanje. “De Europese chaos blijft,” zegt Fruitema. “Het is triest te moeten constateren dat ondertussen elk land zijn eigen protocol opstelt; eigen kleuren, eigen eisen per kleur; eigen quarantaine-eisen; tot en met de leeftijd van kinderen die getest moeten worden. De EU heeft volstrekt gefaald het beleid te coördineren en ook Nederland kijkt niet verder dan de eigen landsgrens.”

Easyjet, dat niet bij Barin is aangesloten, juicht de versoepelingen voorzichtig toe. “Die zijn goed nieuws voor zowel de branche als onze passagiers,” aldus William Vet van Easyjet Nederland. “Elke keer dat reisbeperkingen worden versoepeld, zien we dat passagiers gaan boeken.” De maatschappij vliegt momenteel vanaf Schiphol naar 40 bestemmingen in Europa, vrijwel allemaal ‘oranje’.