Luchtalarm moet mannen aansporen tot zelfonderzoek: ‘Laat alles vallen en pak je ballen’

In de video zijn mannen te zien die bij het afgaan van het luchtalarm spontaan de handen in de broek steken voor een controle. #laatallesvallenenpakjeballen is de begeleidende hashtag.

Arts Berend van Doorn van het St. Antonius Ziekenhuis is initiatiefnemer van de video. “Veel vrouwen controleren zichzelf al regelmatig op borstkanker. Maar het is minder gebruikelijk dat mannen zichzelf onderzoeken op zaadbalkanker, terwijl dat net zo belangrijk is. Ik wilde graag een video maken om mannen hierop te wijzen en ook uit te leggen hoe ze zichzelf kunnen controleren.”

Ook uroloog Harm van Melick van het St. Antonius werkte mee aan de video, meldt het ziekenhuis. “November is de mannenziektemaand en een campagne voor teelbalbanker is erg belangrijk. Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans om te genezen.”

Levens redden

In het spotje wordt uitgelegd hoe mannen het zelfonderzoek kunnen uitvoeren. “Voel je iets geks? Laat je dan onderzoeken door een arts,” aldus oud-nieuwslezer Philip Freriks, die de voice-over insprak.

Meerdere ziekenhuizen hebben in aanloop naar het luchtalarm dat deze maandag afging informatie over de actie gedeeld op hun websites. Urologen Tahlita Zuiverloon en Arnout Alberts van het Erasmus MC in Rotterdam: “Regelmatig zelfonderzoek kan de ziekte in een vroeg stadium opsporen. Dit kan behandelingen als chemotherapie en bestraling voorkomen en zelfs levens redden.”

Wenselijk

Ook KWF Kankerbestrijding is positief over het Ballenalarm. “Elke vorm van aandacht is wenselijk,” aldus een woordvoerster van de organisatie. Het KWF vraagt zelf ook regelmatig aandacht voor verschillende vormen van kanker, bijvoorbeeld middels Pink Ribbon, het initiatief tegen borstkanker.

Praten over teelbalkanker zit volgens het KWF bij mannen ‘echt nog wel in de taboesfeer’. “Dus stel dit leidt ertoe dat mannen op een feestje eens aan elkaar vragen: ‘Zeg, heb jij nog meegedaan met het Ballenalarm?’ Dan is dat alleen maar mooi.”

