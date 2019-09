‘LPF-taferelen’ drukken stempel op populariteit Forum voor Democratie

De 'LPF-taferelen’ bij Forum voor Democratie (FvD) lijken flinke invloed te hebben op de populariteit van de partij. In de peilingen daalt FvD flink, terwijl kiezers momenteel meer vertrouwen hebben in PVV-voorman Geert Wilders dan in FvD-partijleider Thierry Baudet.

Forum voor Democratie, dat op dit moment met twee mensen in de Tweede Kamer zit, zou volgens een peiling van Maurice de Hond nu 14 zetels krijgen, als er verkiezingen zouden zijn. Dat zijn er twee minder dan vorige week. Volgens een recente peiling van EenVandaag verliest de partij zelfs zeven van de achttien virtuele zetels die ze in juli nog had.

In de week na de Provinciale Statenverkiezingen van maart, waar Forum voor Democratie een verpletterende overwinning behaalde, peilde De Hond de partij nog op 26 virtuele Kamerzetels.

FVD en PVV, gelijk op 14 zetels. VVD, PvdA, CDA voor het eerst sinds heel lange tijd op de eerste 3 plaatsen. https://t.co/v3noGri4H5 pic.twitter.com/Ohyj3PhTE1 Maurice de Hond

De ruzie tussen oprichters Thierry Baudet en Henk Otten heeft de gemoederen flink beziggehouden bij FvD. Partijleider Baudet zette Otten, voormalig penningmeester en lijsttrekker voor de Eerste Kamer, uit de jonge partij.

In april werd hij al op een zijspoor gezet, nadat hij in een interview de koers van Baudet ‘te (extreem)rechts’ noemde. Hoewel de twee ‘LPF-achtige toestanden’ wilden voorkomen, gingen ze plots rollend over straat. Het geroyeerde lid is in de Eerste Kamer zijn eigen fractie begonnen, en nam twee oud-FvD-senatoren en meerdere lokale FvD’ers mee.

Uit de peiling van EenVandaag bleek dat Otten nog niet de vruchten plukt van de problemen bij zijn oude partij. Slechts een op de tien FvD-stemmers is geïnteresseerd in de partij die hij wil oprichten.

Geert Wilders

Tijdens een partijavond in Zaandam liet Baudet nog weten de perikelen achter zich te willen laten. De partij richt zich nu op de verkiezingen voor de Tweede Kamer die in maart 2021 plaatsvinden.

Ondertussen daalt niet alleen het vertrouwen van de kiezer in de partij, maar ook in de partijleider. Waar Baudet in april nog naar de zevende plek was geklommen in de rangorde van mate van vertrouwen in de fractievoorzitters in de Tweede Kamer in de peiling van Maurice de Hond, staat Baudet nu op de twaalfde plaats. Daarmee scoort hij slechter dan PVV-voorman Geert Wilders, die op dit moment de elfde positie inneemt.

Eerder deze maand constateerde De Hond al dat de electorale glans van Forum voor Democratie is afgenomen. “Terwijl begin augustus het gedoe rondom Henk Otten bij FvD nog vrij weinig electoraal effect leek te hebben, is dat nu wel goed te zien.”

Tunahan Kuzu

CU-voorman Gert-Jan Segers geniet momenteel het meeste vertrouwen van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Vorig jaar stond hij nog derde. De toenmalig koploper Klaas Dijkhoff (VVD) staat nu tweede. Tunahan Kuzu (Denk) sluit net als in april en net als vorig jaar rond deze tijd de rij met de dertiende plek als het om vertrouwen in fractievoorzitters gaat.

Thierry Baudet (FvD), Joel Voordewind (CU) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) tijdens het eerste Vragenuurtje in de Tweede Kamer na het zomerreces. Beeld ANP

Van alle ministers geniet Wopke Hoekstra (CDA, Financiën) het meeste vertrouwen. Vorig jaar stond hij nog zevende, maar het vertrouwen in hem schoot in februari omhoog rond de aankoop van aandelen van Air France-KLM. Premier Mark Rutte daalde vorig jaar nog sterk van de zevende naar de vijftiende plaats, vanwege zijn opstelling rondom de dividendbelasting. De VVD’er staat nu echter weer op de zevende plek.

PVV en GroenLinks

Uit de nieuwe cijfers van De Hond komt naar voren dat de PVV en GroenLinks even groot zijn als Forum, zij krijgen virtueel ook 14 zetels. Voor het eerst sinds heel lange tijd zijn VVD, PvdA en CDA de drie grootste partijen, stelt De Hond. “Het aantal zetels dat die partijen samen halen (63) is echter nog een stuk lager dan die drie partijen samen bij Tweede Kamerverkiezingen haalden tot en met 2012.”

De peiling van Maurice de Hond wordt via internet gehouden onder ten minste 2500 mensen, uit een steekproef onder ruim 40.000 personen die zich ooit voor zijn panel hebben aangemeld. EenVandaag ondervroeg ruim 3000 mensen die bij de Provinciale Statenverkiezingen op Forum voor Democratie stemden.