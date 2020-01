Lowlands haalt in 2021 alle energie uit de zon

Lowlands gaat in 2021 over op zonneenergie. Beeld ANP Kippa

Festivalorganisator Mojo en duurzame energieproducent Solarfields gaan het zonnepark van 35 hectare (zo’n 50 voetbalvelden) aanleggen op het terrein in Flevoland waar Lowlands jaarlijks wordt gehouden.

Bij de komende editie van Lowlands is daar nog niets van te zien. De bouw moet in november van start gaan, zodat de zonnecentrale in mei 2021 klaar is voor gebruik. De zonnecarport levert genoeg energie om zo’n 10.000 huishoudens van stroom te voorzien. En het festival natuurlijk.

Tot nog toe is Lowlands qua stroom afhankelijk van vervuilende generatoren, maar die zijn vanaf 2021 niet meer nodig. Volgens de bedrijven staat de opbrengst van het zonnedak gelijk aan de hoeveelheid stroom voor wel honderd festivalweekenden per jaar.

Festivaldirecteur Eric van Eerdenburg hoopt dat het zonnedak bezoekers inspireert om ook hun steentje bij te dragen aan verduurzaming. “Als er niet snel concrete maatregelen worden getroffen, gaan onze jonge bezoekers de gevolgen van klimaatverandering en milieuverontreiniging in hun dagelijks leven meemaken.”