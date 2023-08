Lowlands dag 1 | Zangeres Merol: ‘Ik ben hier op mijn 16de ontmaagd, op camping 2’

De eerste dag van Lowlands 2023 speelde zich af onder een onverwacht fel stralende zon. Nederlandse acts bleken net als in eerdere jaren grote publiekstrekkers. Met het feestelijke optreden van de Britse discodiva Jessie Ware ging de 29ste editie van het festival in Biddinghuizen echt van start.

Aan de oever van de vijver die dit weekend Lake Lowlands heet, zit een vrouw achter een schildersezel. Geconcentreerd legt ze in acrylverf vast wat ze aan de overkant van het water ziet: tenten, lichtmasten en mensen, veel mensen.

Prachtig gezicht: slow art op een festival waar de zintuigen van bezoekers drie dagen lang een waar bombardement aan indrukken krijgen te verwerken, in een vaak onbarmhartig tempo.

De verf van de kunstenares droogt sneller dan normaal, vertelt ze. Dat heeft alles met het weer te maken. De eerste dag van de 29ste editie van Lowlands speelt zich af onder een onverwacht fel stralende zon. Bij de kraam met officiële Lowlandsmerchandise (van rompertjes tot herensokken) zijn de waaiers al na een paar uur uitverkocht.

Ontboezeming Merol

De vrijdag is traditiegetrouw de vrolijkste dag op Lowlands. Iedereen is nog lekker fris, vol van energie en lekker gretig. Inmiddels traditie is het ook dat Nederlandse acts op het festival ware publiekstrekkers zijn.

De zangeressen S10 en Merol brengen al vroeg op de middag veel mensen op de been. S10 is ernstig als altijd. Bij Merol, die de eerste paar nummers van haar optredens gehuld gaat in een heerlijk extravagante jurk, kun je ook lachen.

Voorafgaand aan haar hit Hou je bek en bef me zegt ze dat ze ons iets belangrijks moet vertellen. Ze kijkt er vrolijk bij, dus het zal iets leuks zijn. Gaat ze trouwen? Is ze zwanger misschien?

Nee, het is iets heel anders. Stralend vertelt ze dat ze hier op Lowlands op haar 16de is ontmaagd, op camping 2. “Het is dus full circle hier voor mij vandaag.”

Bij Hou je bek en bef me verzoekt ze de vrouwen in het publiek zo hard mee te zingen ‘dat ze het bij de Alpha kunnen horen.’ Geen idee of ze al die zingende vrouwen daar echt kunnen horen, maar hard is het geluid dat ze samen produceren zeker.

Drukte bij Joost

Bij diezelfde Alpha, het grootste podium van het festival, trekt Joost (voluit Joost Klein) een ware mensenmassa. De populariteit van de Friese rapper beperkt zich inmiddels niet meer tot Nederland. Met het nummer Friesenjung had hij deze zomer een nummer 1-hit in Duitsland.

Op Lowlands rapt en zingt hij over de geestelijke problemen die hij had, en heeft. Een lange vinger maakt hij naar de pestkoppen die hem vroeger dwarszaten. De bijbehorende muziek klinkt als een hedendaagse versie van gabber. Wie net als hij door demonen wordt gekweld, raadt hij schreeuwend Trauma Centrum Nederland aan. “Vlak bij de Duitse grens.”

In vooral het nummer Fireworks is de samenzang van First Aid Kit tranentrekkend mooi. Beeld Eva Plevier

Veel minder publiek trekt later in de middag, ook bij de Alpha, het duo First Aid Kit. De zussen Johanna and Klara Söderberg zijn ook een beetje vreemde eenden in de Lowlandsbijt. In hun op z’n Zweeds catchy klinkende muziek zit veel folk en nog veel meer country. Er komen zelfs een accordeon en een mandoline aan te pas, op Lowlands ware exoten.

Als Abba niet uit Zweden was gekomen, maar uit de Verenigde Staten, en dan het liefst uit een staat als Kentucky of Oklahoma, dan had de groep geklonken als First Aid Kit. Vooral in het nummer Fireworks is de samenzang van de Söderbergs tranentrekkend mooi.

Letterlijk tranentrekkend, want de camera die op een groot videoscherm mensen in het publiek in beeld brengt, zoomt meerdere keren in op een man bij wie de tranen over de wangen stromen. Hij kan gewoon niet stoppen met huilen. Beter dan First Aid Kit wordt Lowlands 2023 voor hem niet.

Met een programma met rond de 250 optredens, beleven de meeste van de 65.000 bezoekers ieder hun eigen festival. Maar iedereen die bij het feestelijke optreden van de Britse discokoningin Jessie Ware is, zal voelen dat dit de ware opening van het festival is. De avond is nog niet eens gevallen, maar in de Bravo waan je je in een zweterige nachtclub ver na middernacht.

Iedereen die bij het feestelijke optreden van de Britse discokoningin Jessie Ware was, zal gevoeld hebben dat dit de ware opening van het festival was. Beeld Eva Plevier

Jessie Ware heeft het allemaal: de stem, de looks, de liedjes, de persoonlijkheid. Haar muziek zit vol verwijzingen naar wat in de jaren zeventig en tachtig het publiek in discotheken aan het dansen kreeg, maar is veel meer dan alleen maar retro. Volkomen eigentijds is haar pleidooi voor vrijheid, seksuele vrijheid.

Na de sensuele, nou ja, ronduit hitsige muziek van Jessie Ware is het, bij de Alpha weer, even wennen aan de keiharde beats van Bicep. De dance van het eveneens Britse duo vormt wel een uitstekende opmaat voor een avond en nacht met nog veel meer dansmuziek. Underworld is daarbij de grootste naam. Daarover morgen meer.