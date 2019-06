Lot pensioenakkoord in handen van FNV-leden

De FNV gaat eerst nog een ledenraadpleging houden voordat de bond besluit in te stemmen.

FNV-voorzitter Han Busker maakte dinsdagavond laat bekend dat de bond het conceptakkoord neutraal voor zal leggen aan de circa één miljoen leden. Als die instemmen, dan geeft het Ledenparlement op zaterdag 15 juni een finaal oordeel. “Er is veel binnengehaald, maar we zijn allemaal op zoek naar houvast. We gaan verder op de ingeslagen weg.”

Woensdagochtend wordt het conceptakkoord gepresenteerd in Den Haag. Vooral op het terrein van de AOW doet het kabinet belangrijke toezeggingen. De pensioengerechtigde leeftijd gaat twee jaar lang niet verder omhoog en blijft op het huidige niveau van 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt de pensioenleeftijd stapsgewijs naar 67 jaar in 2024, drie jaar later dan gepland.

AOW-leeftijd blijft stijgen

Ook na 2024 zal de AOW-leeftijd blijven stijgen, maar minder snel dan nu nog wettelijk is vastgelegd. Voor elk jaar dat Nederlanders gemiddeld langer leven, hoeven mensen straks niet een vol jaar, maar acht maanden langer door te werken.

Dat het kabinet bereid is de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting los te laten, is een grote triomf voor de vakbonden. De maatregel kost namelijk op termijn 4 miljard euro per jaar. In november vond het kabinet zo’n ingreep nog te gortig. Ook stemt het kabinet alsnog in met een regeling die mensen met een zwaar beroep de mogelijkheid geeft drie jaar eerder met pensioen te gaan.

Daar staat wel iets tegenover: de vakbonden stemmen in met een nieuw pensioenstelsel dat minder pensioen garandeert, waardoor pensioenfondsen minder hoge buffers hoeven aan te houden. Onduidelijk is nog of dreigende pensioenkortingen in 2020 van de baan zijn en meer fondsen weer uitzicht krijgen op verhoging van pensioenen. Ook staat in het akkoord dat de zogeheten doorsneepremie wordt afgeschaft, wat de weg vrijmaakt voor een persoonlijker pensioen.

Akkoord is ook triomf van links

Door flink in de buidel te tasten heeft het kabinet eindelijk zijn zo gewenste pensioenakkoord binnen handbereik. Al gaf de steun van PvdA en GroenLinks de doorslag.

Nadat het vorige kabinet van VVD en PvdA de AOW-leeftijd nog versneld verhoogde - mét steun van D66, CDA en GroenLinks- plegen diezelfde partijen nu een correctie: de pensioengerechtigde leeftijd gaat zowel op korte als op lange termijn langzamer omhoog. En dat mag wat kosten: maar liefst vier miljard euro per jaar. Zoveel was het de regeringspartijen uiteindelijk waard om eindelijk een pensioenakkoord te kunnen presenteren. Als de FNV-achterban akkoord gaat is een van de grootste hervormingen van deze kabinetsperiode aanstaande.

Wat in november nog niet lukte, lukt ruim een half jaar later wel. Vakbonden claimen dat hun acties effect hebben gehad. De politieke werkelijkheid heeft echter eveneens geholpen: door de verloren meerderheid in de Eerste Kamer moet het vierpartijenkabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op zoek naar nieuwe bondgenoten in de oppositie.

Dat uiteindelijk bij GroenLinks en PvdA is uitgekomen, wekt geen verbazing. Beide partijen hechten zeer aan het Nederlandse polderoverleg, waarbij werknemers en werkgevers samen met de regering optrekken en elkaar wat gunnen. Het is tevens de reden dat de SP uiteindelijk bij het linkse blok afhaakte.

Zware beroepen

Behalve de getemperde verhoging van de AOW-leeftijd scoort de tandem van FNV en PvdA/GroenLinks een paar opvallende punten. Zo denkt men eindelijk een manier te hebben gevonden om zware beroepen te ontzien. Er komt een regeling waarbij iedereen die dat wil drie jaar eerder kan stoppen met werken. In de praktijk zal die echter vooral aantrekkelijk blijken voor lagere inkomens. Instrument hiervoor is een vrijstelling op de zogeheten VUT-boete op bruto-inkomen tot minimumloon (circa 19.000 euro). Daarboven moet wel de volle mep worden betaald, waardoor vervroegd pensioen voor hogere inkomens een hoge en dus onaantrekkelijke heffing oplevert.

Ander twistpunt dat is beslecht is de pensioenopbouw voor zzp’ers. Die blijft vrijwillig. Wel moeten zij verplicht een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten, een linkse wens die ook is omarmd door de christelijke partijen.

In ruil voor de toezeggingen aan de vakbonden gaan zij akkoord met de invoering van een nieuw pensioenstelsel, waarbij pensioenen minder gegarandeerd zijn en pensioenfondsen lagere buffers mogen aanhouden. De vraag is nog wel in hoeverre dreigende kortingen helemaal van tafel zijn: sommige fondsen staan er zo slecht voor dat ze zelfs in een nieuw stelsel over te weinig vermogen beschikken.

Ook de doorsneepremie gaat eraan. Daardoor betalen jongeren op dit moment in verhouding te veel premie en oudere werknemers juist te weinig. In tijden dat Nederlanders nog veertig jaar voor dezelfde baas werkten was die doorsneepremie nooit een probleem: aan het einde van de carrière kwamen de premiebetalingen vanzelf in evenwicht. Maar wie op zijn veertigste zijn baan opzegt om zzp’er te worden heeft juist al die jaren te veel betaald, zonder daarvoor extra pensioenopbouw te krijgen. Van die praktijk wilde het kabinet graag af.

De vraag is nog wel hoe de afschaffing van de doorsneepremie wordt gecompenseerd. Vooral veertigplussers moeten vrezen voor een flink pensioengat als zij geen compensatie krijgen. Tegelijkertijd zijn ouderen bang dat indexatie van pensioenen opnieuw uitblijft en vrezen werkenden dat de premies omhoog gaan