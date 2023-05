Los Angeles bestrijdt dakloosheid met het vastgoedgeld van de superrijken: kan dit in Amsterdam ook?

In Los Angeles werd een burgerinitiatief aangenomen om de verkoop van villa’s flink extra te belasten. Met het opgebrachte geld moet dakloosheid worden aangepakt. Een uniek initiatief, met mogelijk grote gevolgen. Is zoiets ook in Amsterdam denkbaar?

Los Angeles is een stad van extremen. Enerzijds staat de Californische hoofdstad bekend om Hollywood, beroemdheden en hun villa’s. Anderzijds heeft L.A. een van de hoogste dakloosheidscijfers van de Verenigde Staten. Niet voor niets riep de nieuwe burgemeester Karen Bass vorig jaar direct na haar aanstelling de dakloosheidscrisis uit als noodtoestand.

Volgens de laatste cijfers telt L.A. bijna 42.000 daklozen. In verhouding met het aantal inwoners (3,8 miljoen) lijkt dat aantal niet veel hoger te liggen dan in Amsterdam, waar de opvang in 2020 zo’n 6.700 daklozen telde en er in 2021 naar schatting nog zo’n 3.000 ‘economisch daklozen’ waren (op 921.000 inwoners).

Wel een groot verschil: 68 procent van de daklozen in L.A. maakt geen gebruik van opvang. Het stadsbestuur stopt dan ook veel geld en tijd in het bouwen van tijdelijke woningen en mensen van de straat krijgen.

Serie Wereldstad Er is geen stad als Amsterdam, maar veel zaken waar wij ons druk om maken spelen ook elders in de wereld. In de serie Wereldstad onderzoeken we hoe andere steden daarmee omgaan.

Volgens een groep activisten moet het roer om: minder tijdelijke hulp, meer structurele oplossingen. Een coalitie van organisaties diende in 2022 het burgerinitiatief Measure ULA (United to House L.A.) in. Het wetsvoorstel: belast de verkoop van villa’s en maak daarmee geld vrij om de dakloosheid te bestrijden.

Spannende race

Voor de verkoop van huizen tussen de 5 en 10 miljoen dollar zou volgens deze nieuwe wet een overdrachtsbelasting van 4 procent gelden. Voor huizen van 10 miljoen dollar of meer zou dat 5.5 procent zijn. Onder deze nieuwe wet zou de verkopende partij deze belasting betalen, al zou het bedrag ook kunnen worden verrekend in de koopprijs. Normaal gesproken ligt de zogeheten property transfer tax in Californië voor alle huizen op slechts 0,45 procent. Volgens een studie van de Californische universiteit UCLA zou de nieuwe wet jaarlijks tussen de 600 miljoen en 1 miljard dollar kunnen opleveren, terwijl nog geen 3 procent van de huisverkopen wordt geraakt door de belasting.

De wet zou werkelijkheid worden bij genoeg stemmen van bewoners. Het werd een spannende race. De vastgoedsector zette een flinke tegencampagne op, maar ULA kon op steun rekenen van de krant L.A. Times. Uiteindelijk stemden zo’n 55% van de inwoners voor. Per 1 januari 2023 is de maatregel officieel van kracht, sinds 1 april wordt de belasting geïnd.

Volgens Greg Good, algemeen directeur bij de Los Angeles Housing Department (LAHD), is dit een gamechanger: “Dit is een baanbrekend initiatief. Ik ben trots op onze bewoners – zij hebben dit zelf op de kaart gezet. Dat onderschrijft de frustratie die veel mensen hebben met dakloosheid, maar ook met de betaalbaarheid van huizen in het algemeen.”

Bouwen is niet genoeg

Hoe het geld moet worden uitgegeven stond bij het indienen van de wet al in vast. Slechts 8 procent gaat naar administratieve kosten, van de rest is 70 procent voor de bouw, de opkoop en het behoud van betaalbare woningen en 30 procent gaat naar dakloosheidspreventie. Dat gaat bijvoorbeeld om inkomenssteun voor kwetsbare huishoudens en juridische bijstand voor huurders wanneer uitzetting dreigt.

Uitgaven worden gemonitord en goedgekeurd door een comité dat bestaat uit ten minste twee mensen die zelf dakloosheid hebben meegemaakt.

Dat er zoveel geld en aandacht naar de preventie van dakloosheid gaat is uniek en belangrijk, aldus Good. “Je moet bedenken: we hebben de afgelopen jaren meer huizen gebouwd dan ooit, maar het aantal daklozen steeg. Bouwen alleen is niet genoeg, we moeten ook inkomensongelijkheid aanpakken.”

Rechtszaken

Makelaars, vastgoedontwikkelaars en woningbezitters zetten alles op alles om de wet terug te draaien of eronderuit te komen. In de laatste weken voordat de regel in werking trad, zetten villa-eigenaren massaal hun woningen in de uitverkoop. Sommigen boden zelfs dure auto’s en andere extraatjes aan, om nog snel de belasting te kunnen ontlopen. Anderen klommen in de pen om hun zorgen over de wet te uiten. Zo zou de belasting ook de verkoop van appartementencomplexen, die uit losse, betaalbare woningen bestaan, raken. Volgens een recente studie van UCLA zal echter maar een heel klein deel van de complexen geraakt worden.

Er lopen drie rechtszaken tegen ULA. Die veranderen op de korte termijn niets, maar zorgen binnen het stadsbestuur wel voor een dilemma, legt Good uit. De burgemeester van L.A. geeft dit jaar al 150 miljoen dollar uit, maar de angst bestaat dat bij verlies van rechtszaken het belastinggeld teruggegeven moet worden.

Inmiddels dienden tegenstanders zelfs een wetsvoorstel op staatsniveau in, om het onmogelijk te maken dat iets als Measure ULA ooit weer wordt doorgevoerd. Good: “Er is een reden voor zoveel weerstand. Men weet: als dit in L.A. lukt, dan volgen andere steden.”

Fikse villataks in Amsterdam Hoewel de ongelijkheid in Nederland minder extreem is dan in de VS, zijn er ook gelijkenissen: de dakloosheid groeide, er zijn te weinig betaalbare woningen en in Amsterdam staan nu meer dan 20.000 woningen met een waarde van meer dan een miljoen euro. In zowel Amsterdam als L.A. zijn politici naarstig op zoek naar manieren om de ongelijkheid op de woningmarkt in te dammen. Volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvesting aan de TU Delft, is een maatregel zoals Measure ULA inderdaad vrij uniek – vooral omdat het zich richt op de superrijken en het geld direct gaat naar de bestrijding van dakloosheid. “Maar hier hebben we ook minder superrijken, en een veel grotere sociale huursector. Het zou dus niet nodig moeten zijn. Al is het eigenlijk heel gek dat wij sociale woningbouw juist belasten.” Nederland heeft wel een eigen ‘villabelasting’, zoals het eigenwoningforfait wel wordt genoemd. Een deel van het vermogen uit vastgoed wordt dan door de belastingdienst als inkomen gerekend. Zodra een woning meer dan 1,2 miljoen euro waard is, gaat dat percentage flink omhoog. De overdrachtsbelasting – die hier in principe door de koper wordt betaald – ligt op 2 procent voor eigen woningen, maar voor panden waar de koper niet gaat wonen steeg die belasting onlangs van 8 naar 10 procent. Dat is onderdeel van een pakket aan maatregelen om vastgoedspeculatie minder aantrekkelijk te maken. Dan is er nog de optie om overwaarde op woningen te belasten. In Frankrijk moeten huizenverkopers 17 procent van de winst – de overwaarde – afstaan aan de staatskas. Een goed idee, zegt Boelhouwer: momenteel kunnen woningbezitters in Nederland tonnen verdienen aan overwaarde, zonder een poot uit te steken. Ook het kabinet wil overwaarde gaan belasten in het nieuwe stelsel (vanaf 2026), maar dan op jaarbasis. Daar ziet Boelhouwer dan weer niets in: “Als je die overwaarde al vóór verkoop belast, heeft men dat geld helemaal niet. Dat zit in de stenen.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: