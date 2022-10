Lopers uit 134 landen, 53.000 bananen en 98.000 sponsen: de marathon van Amsterdam in cijfers

Zondag bepalen hardloopschoenen en aanmoedigingskreten (en oké, wegafzettingen) weer het straatbeeld in Amsterdam. De klassieke, hele marathon wordt gelopen door een recordaantal renners. Even wat hardloopcijfers op een rij.

4

Het kleinste getal van deze lijst staat voor de jongste deelnemer die zondag aan de startlijn staat: 4 jaar. Deze deelnemer rent mee in de speciale kinderversie van het hardloopevenement. De oudste fanatiekeling is volgens de organisatie zo’n 84 jaar. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 38,5 jaar.

42

Het aantal kilometer dat mensen zondag vrijwillig rennen tijdens de hele marathon kan niet vaak genoeg genoemd worden. En vergeet de 195 meter niet die er als toetje nog achteraan komt. Ter vergelijking: van Amsterdam Centraal naar Utrecht Centraal is volgens Google Maps 40,2 kilometer. En dat dan rennend.

46

Dit jaar wordt de marathon van Amsterdam voor de 46ste keer gelopen. Op 3 mei 1975 werd de marathon hier voor het eerst in zijn huidige vorm gehouden, daarmee heeft de Amsterdam na Enschede (1947) de oudste marathon van Nederland. De Deen Joergen Jensen werd de eerste winnaar. Hij rende de marathon in 2.16.51.

134

Lopers uit 134 verschillende landen komen zondag naar Amsterdam voor een rondje door de stad. Een grote naam is de Ethiopische Almaz Ayana (30), die in 2016 nog olympische kampioene werd op de 10.000 meter. Ook de huidige wereldrecordhoudster op de 1000 meter, de eveneens Ethiopische Genzebe Dibaba (31), staat aan de start in het Olympisch Stadion.

1.285

Om alles zondag in goede banen te leiden, worden 1285 vrijwilligers ingezet. Van parkeerassistentie tot op- en afbouwers, er zijn veel handen nodig om de duizenden lopers (veilig) door de stad te loodsen.

2021

In 2021 werd zowel bij de vrouwen als bij de mannen het parcoursrecord verbroken. Bij de vrouwen liep Angela Tanui het parcours af in 2.17.57. Bij de mannen brak Tamirat Tola het record in 2.03.39.

18.000

Maar liefst achttienduizend mensen lopen zondag de hele marathon door de stad. Een recordaantal. In 2019, het laatste jaar vóór corona, waren het er nog zeventienduizend. “Wie zien al jaren dat de populariteit van de marathon groeit,” zegt racedirecteur René Wit die ruimte ziet voor nog meer groei. “We hebben in totaal, over drie afstanden, een limiet van 46.000 inschrijvingen. Daarbij geven we de hele marathonlopers voorrang. Dus stel dat volgend jaar negentienduizend mensen de hele marathon willen lopen: graag. Dan is er alleen wat minder ruimte voor de andere afstanden.”

Dit jaar wordt de halve marathon nog gelopen door twintigduizend mensen. Zevenduizend deelnemers lopen zondag acht kilometer.

53.000

De banaan: een geliefd energiebommetje bij hardlopers. De organisatie zorgt dan ook dat er zondag zeker 53.000 stuks beschikbaar zijn voor de renners. Hoe vaak zal de kreet ‘gaan met die banaan’ ten gehoren worden gebracht?

98.000

De actuele weersverwachtng voor zondag is dat er weinig kans op regen is en zelfs wat zon bij een temperatuur van rond zestien graden. Dat betekent zweten, dus een afkoelende spons is hier en daar gewenst. Gelukkig zijn er genoeg voor iedereen: er worden er zeker 98.000 klaargelegd.

660.000

Iedere loper heeft de mogelijkheid om KWF Kankerbestrijding te steunen. De bijdragen worden gebruikt voor onderzoek in het Amsterdam UMC Cancer Center. In 2021 werd door ruim 600 lopers meer dan 660.000 euro opgehaald.

