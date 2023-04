Loop van de week lege schappen Albert Heijn door staking bij distributiecentra

Vanaf zondagavond zal er gestaakt worden door distributiemedewerkers van Albert Heijn. Beeld ANP / Rene van den Berg

De werknemers hebben het neergelegd nadat een ultimatum over betere arbeidsvoorwaarden was verlopen. De staking begon op zondagavond en houdt nog enkele dagen aan. Bij het distributiecentrum in Zaandam, dat de supermarkten van Albert Heijn in Amsterdam bevoorraadt, wordt gestaakt tot en met woensdagmiddag, meldt FNV.

Vakbond FNV telde zondagavond al zo’n 400 stakers, maandagochtend hebben volgens FNV-bestuurder Shefania Sewbaks 400 tot 500 mensen het werk hebben neergelegd. De verwachting is dat dat aantal in de loop van de dag verder oploopt.

Impact

Albert Heijn zegt nog niet te weten wat de impact van de staking gaat zijn op de bevoorrading van de winkels. “We weten niet hoeveel mensen er daadwerkelijk gaan staken. In de loop van de week zal duidelijk worden hoeveel invloed de staking heeft op de schappen,” zegt een woordvoerder van Albert Heijn. “Het kan ook erg per winkel verschillen.” Het distributiecentrum in Zaandam ligt maandagochtend nog niet helemaal stil.

Volgens FNV is onder de distributiemedewerkers veel animo voor de actie. Shefania Sewbaks, bestuurder van FNV, verwacht dat de aanhoudende staking wel degelijk van invloed zal zijn op de bevoorrading van de supermarktketen. Sewbaks benadrukt dat de staking het laatste redmiddel is. “Staken doe je niet voor de lol, maar er moeten betere arbeidsvoorwaarden komen.”

Stappen zetten

“Wij begrijpen dat het voor de consumenten vervelend kan zijn, maar de grens is bereikt. De werknemers moeten ook hun boodschappen kunnen betalen en willen dat hun loon meegroeit met de inflatie,” zegt Sewbank. “De top krijgt er wel 13 procent bij en aandeelhouders krijgen 10 procent dividend uitgekeerd. Voor ons is het onbegrijpelijk dat de mensen die tegen het minimumloon verdienen het minst profiteren van de winst die Albert Heijn maakt.”

Zowel de supermarkt als de vakbonden zullen ‘stappen moeten zetten om tot goede afspraken te komen voor onze collega’s van de distributiecentra’, aldus een woordvoerder van Albert Heijn.

De vakbonden vinden de voorgestelde loonsverhoging niet voldoende. “We zijn bereid te zakken, maar het bod van Albert Heijn is veel te laag,” aldus Sewbaks. FNV eist dat de salarissen in een jaar structureel omhooggaan met 14 procent, plus 100 euro bruto per maand.

De vakbond wil ook dat de lonen voortaan meestijgen met de prijzen in de winkels. Albert Heijn blijft steken op 6 procent meer salaris in april 2023 en 2 procent per januari. “Met dit voorstel leveren medewerkers in,” aldus FNV.

Supermarktconcern Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, maakte het afgelopen kwartaal 2,5 miljard euro winst. De omzet steeg in het slotkwartaal van 2022 met 15,9 procent tot 23,3 miljard euro.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: