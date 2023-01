Loont het straks nog wel om zonnepanelen te nemen?

Zonnepanelen op huizen aan de Transvaalkade in Amsterdam-Oost. Beeld Berlinda van Dam/ANP/Hollandse Hoogte

Wat is de huidige regeling voor zonnepanelen?

Mensen met zonnepanelen op hun dak leveren op zonnige dagen de stroom die ze op dat moment niet gebruiken terug aan het elektriciteitsnet. De hoeveelheid energie die ze (veelal in de zomermaanden) opwekken, wordt aan het einde van het jaar weggestreept tegen de hoeveelheid energie die ze verbruiken.

Bijkomend voordeel voor de bezitter: er hoeft alleen energiebelasting betaald te worden over de hoeveelheid kilowattuur (kWh) die aan het einde van het jaar onder de streep overblijft, dus de verbruikte stroom minus de opgewekte stroom. En als je over het hele jaar meer energie opwekt dan je verbruikt, krijg je een terugleververgoeding.

Deze salderingsregeling bestaat sinds 2008 en werd in het leven geroepen om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren. Het werkte wonderwel: op twee miljoen daken liggen inmiddels panelen.

Wat staat er te veranderen?

Het kabinet wil de salderingsregeling vanaf 2025, twee jaar later dan aanvankelijk gepland, stap voor stap afbouwen. Over twee jaar kunnen bezitters van zonnepanelen nog maar 64 procent salderen, en in 2031 kunnen mensen de hoeveelheid stroom die ze opwekken helemaal niet meer aftrekken van de stroom die ze verbruiken.

Wel moeten ze een ‘redelijke vergoeding’ blijven ontvangen voor de stroom die ze aan het net terugleveren. Minister van Energie Rob Jetten (D66) noemde hiervoor 80 procent van de stroomprijs. Gisteren verdedigde Jetten zijn plannen voor het versoberen van de salderingsregeling in de Tweede Kamer.

Waarom wil het kabinet deze succesvolle regeling, die bijdraagt aan de energietransitie, dan schrappen?

De kosten van de regeling zijn hoog: de staat loopt dit jaar mogelijk 400 miljoen aan energiebelasting mis. Bovendien kun je je afvragen hoe eerlijk het is dat mensen die zich de aanschaf van kostbare zonnepanelen niet kunnen veroorloven, meebetalen aan een subsidieregeling voor huizenbezitters die dit wel kunnen (en dus veelal meer te besteden hebben). Verder is de aanschaf van zonnepanelen de laatste jaren steeds goedkoper geworden, waardoor de noodzaak voor een subsidie minder groot is.

Maar ook vanwege een andere reden dreigt de regeling aan haar eigen succes te bezwijken. In sommige wijken, waar er veel panelen op de daken liggen en het net minder fijnmazig is aangelegd, raakt het elektriciteitsnet op zonnige dagen – als de stroomprijs door het grote aanbod bovendien erg laag is – overbelast door de grote hoeveelheid stroom die teruggeleverd wordt. Zonnepanelen schakelen dan automatisch uit.

Een oplossing voor dit probleem – dat in Amsterdam overigens nauwelijks speelt – zou zijn dat meer huishoudens een accu aanschaffen waar de overtollige energie opgeslagen kan worden. Maar juist vanwege de aantrekkelijke salderingsregeling ontbreekt voor mensen de financiële prikkel om zo’n dure accu te kopen.

Wat zijn de reacties op het plan van het kabinet?

Wisselend. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ondersteunt het voornemen van Jetten. ‘De salderingsregeling was ooit een nuttig instrument om investeringen in zonnepanelen door consumenten en andere kleinverbruikers te stimuleren,’ schrijft de toezichthouder. ‘Maar omdat investeren in zonnepanelen ook zonder de salderingsregeling snel loont, is deze extra stimuleringsmaatregel niet meer nodig. De salderingsregeling hindert bovendien een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnetwerk, omdat het de ontwikkeling van dynamisch gebruik van het netwerk en thuisbatterijen afremt.’

De Consumentenbond liet de Tweede Kamer in een brief weten dat het stopzetten van het salderen de energietransitie juist vertraagt. Volgens directeur Sandra Molenaar gaat Jetten er ten onrechte van uit dat zonnepanelen kopen en installeren steeds goedkoper wordt. Ze wil dat wettelijk wordt vastgelegd hoe hoog de terugleververgoeding wordt, zodat consumenten weten waar ze aan toe zijn. Regeringspartijen VVD, D66 en ChristenUnie lijken dit plan in ieder geval te steunen.

De vereniging voor woningcorporaties Aedes is ook kritisch: het schrappen van de salderingsregeling zou het animo voor bewoners van sociale huurwoningen geen goed doen, voorziet de brancheorganisatie. Momenteel betalen de huurders via de servicekosten mee aan de aanschaf van zonnepanelen die de corporaties plaatsen, maar door de gunstige salderingsregeling zijn ze door hun lage energierekening alsnog goedkoper uit. Dat voordeel dreigt nu te verdwijnen.

Loont het nog wel om zonnepanelen aan te schaffen?

De afweging om wel of geen zonnepanelen op het dak te leggen is voor ieder huishouden anders: het vergt een investering van enkele duizenden euro’s en niet iedereen heeft dat geld liggen. Voorheen werd voorgehouden dat het zeven jaar duurt voor de aanschaf zichzelf heeft terugverdiend, maar met de sterk gestegen energieprijzen van het afgelopen jaar waren mensen met panelen op het dak spekkoper. Panelen gaan over het algemeen zo’n 25 jaar mee, dus ook met het schrappen van de salderingsregeling blijft het een investering die zichzelf na verloop van tijd terugverdient.

Bovendien, en dat zouden we bijna vergeten, zijn zonnepanelen niet alleen gunstig voor de portemonnee, maar ook voor het klimaat.