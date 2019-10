Longfonds: Tientallen Nederlanders gevlucht voor vieze lucht

Beeld anp

Van de 220 deelnemers gaven er 55 aan verhuisd te zijn naar een plek met schonere lucht, zo blijkt uit een vragenlijst die het Longfonds verspreidde onder duizend mensen met een longziekte. Daarnaast meldden zich een tiental ‘luchtvluchtelingen’ via sociale media. Meer dan honderd respondenten gaven aan dat zij liever vandaag dan morgen zouden verhuizen vanwege de slechte luchtkwaliteit, maar op praktische bezwaren stuiten. Hun baan, familie in de buurt of gebrek aan geld staan een verhuizing in de weg.

“We zijn echt van deze aantallen geschrokken,” zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds. “Achter deze cijfers schuilen verhalen van wanhopige mensen die dagelijks worstelen met de gevolgen van luchtvervuiling. We hadden nooit verwacht dat er zoveel luchtvluchtelingen zouden zijn in Nederland.”



Rutgers vermoedt dat slechts het topje van de ijsberg nu is beeld is. “Het feit dat zich in een week tijd zoveel mensen bij ons melden, geeft aan dat er sprake is van een structureel probleem. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer Nederlandse luchtvluchtelingen die nog niet bij ons bekend zijn.”

Overlijden

Blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon veroorzaakt en verergert onder meer chronische bronchitis, astma, longkanker en hart- en vaatziekten. Jaarlijks overlijden minstens 11.000 Nederlanders vroegtijdig door luchtvervuiling. Onlangs bleek dat bij één op de vijf Nederlandse kinderen met astma het ontstaan van de ziekte gerelateerd is aan luchtvervuiling door het verkeer. Nergens in Europa is dat aantal zo hoog. Behalve het verkeer vervuilen ook de industrie, intensieve veeteelt, biomassacentrales en houtkachels de lucht in Nederland.

Het Longfonds roept het kabinet op om haast te maken met maatregelen zoals het verlagen van de maximumsnelheid. “Het kan en mag niet zo zijn dat mensen in Nederland moeten verhuizen vanwege ongezonde lucht. Of erger nog: het dolgraag zouden willen, maar de middelen niet hebben. Onze lucht moet simpelweg schoner.”

De stikstofcommissie van Johan Remkes adviseerde het kabinet vorige week om te stoppen met subsidies voor het bijstoken van biomassa, onder meer vanwege de luchtkwaliteit. Het kabinet komt waarschijnlijk vandaag met een eerste reactie op het veelbesproken rapport, dat ook een inkrimping van de veestapel bepleit.