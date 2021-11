Lonen omhoog, maar lageropgeleiden blijven de pineut

Werknemers die geen hbo- of wo-opleiding hebben, raken steeds verder achterop in de loonontwikkeling. Beeld ANP

Ruim 60 procent van de hbo- en wo-opgeleiden zag zijn salaris stijgen, tegenover 44 procent van de laagopgeleiden (alle opleidingen tot mbo 4). Dat blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek van carrièresite Intermediair en Nyenrode Business Universiteit onder ruim 30.000 werknemers in loondienst.

Bij 46 procent van de laagopgeleiden bleef het salaris gelijk. Van de ondervraagden ging 11 procent minder verdienen. “Wij zien dat als je lageropgeleid bent, je vaker de pineut bent, op alle vlakken,” zegt Jaap van Muijen, hoogleraar psychologie en medeopsteller van het Nationaal Salaris Onderzoek. “Laagopgeleiden hebben minder snel een vast contract, zijn het meest ontevreden over hun salaris en vinden de beloning het vaakst onrechtvaardig.”

Volgens Van Muijen is het verschil in loonstijging tussen laag- en hoogopgeleiden simpel te verklaren. “Salarisverhoging wordt altijd in percentages gegeven. Hoe meer iemand al verdient, hoe groter het deel dat erbij komt.”

Loonkloof minder groot

Het onderzoek laat zien dat de salarisontwikkeling tussen mannen en vrouwen minder uiteenloopt dan in het verleden. Ook is de loonkloof minder groot. Opvallend is dat het verschil in salaristoename tussen mannen en vrouwen onder laagopgeleiden kleiner is dan onder hoogopgeleiden. Van Muijen: “Werknemers met een lager opleidingsniveau doen vaker werk waarin weinig doorgroeimogelijkheden zijn. Je zit dan al snel aan je top. Dan maakt het geen verschil of je nou man of vrouw bent.”

Van Muijen maakt zich zorgen over het glazen plafond en de geringe salarisverhoging van laagopgeleiden. Het verschil tussen arm en rijk wordt zo alleen maar groter, zegt hij. “Zo veel mensen hebben een tijdelijke baan of een uitzendcontract. Ondertussen verdienen ze te veel voor sociale huur en te weinig voor een koopwoning.”