Lokale motorclub-chapters toegestaan ondanks verbod Bandidos Holland

Motorclub Bandidos werd in december 2017 verboden verklaard. Beeld ANP

Verder heeft het Openbaar Ministerie (OM) niet kunnen aantonen dat er sprake is van een wereldwijde Bandidos-organisatie, aldus de Raad. Hiermee is het tweede verzoek dat het OM deed in de zaak over het verbieden van Bandidos Motorclubs, niet toegewezen. Het OM wilde dat de rechter de activiteiten van BMC Internationaal in strijd met de openbare orde verklaarde.

In december 2017 wees het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het eerste verzoek van het OM wel toe. Hierbij oordeelde het hof dat BMC Holland een vereniging is waarbij sprake is van rivaliteit met andere motorclubs en het plegen van geweld, ook in de openbare ruimte. Ook kregen leden die de club wilden verlaten te maken met geweld en dreiging van geweld. Om deze redenen besloot het gerechtshof BMC Holland te verbieden.

Lokale chapters

Het niet langer bestaan van BMC Holland had geen gevolgen voor andere lokale Bandidos-motorclubs in Nederland ofwel de ‘chapters’. Ook na de uitspraak van vrijdag over het tweede verzoek van het OM blijft het verbod op BMC Holland niet van invloed op het verbieden van lokale motorclubs.

De chapters zijn namelijk zelfstandige informele verenigingen, wat betekent dat ze rechtspersoonlijkheid hebben. Om een lokale motorclub te verbieden, moet het verzoek hiertoe zich daarom uitsluitend richten tegen de betreffende vereniging.

Verbod van motorclubs

Eerder zijn dergelijke verzoeken gedaan tegen de motorclubs Satudarah, Hells Angels en No Surrender. Op 29 mei 2019 oordeelde de rechtbank in Utrecht dat de omstreden motorclub Hells Angels in Nederland in het geheel werd verboden. De rechtbank vond het verbod noodzakelijk om de samenleving te beschermen, omdat de motorclub een ‘geweldscultuur’ heeft, die ‘kenmerkend en structureel’ is en die de club als geheel kan worden aangerekend.

Een week later werd ook motorclub No Surrender in Nederland verboden. De Rechtbank Assen oordeelde dat de club in strijd is met de openbare orde omdat een groot aantal leden betrokken is (geweest) bij ernstige strafbare feiten. Veelal ging het om intimidatie, openlijke geweldpleging, afpersing en vecht- en schietpartijen.

Diezelfde maand werd Satudarah in hoger beroep door het gerechtshof in Den Haag verboden verklaard. Leden van de club zijn betrokken geweest bij en veroordeeld voor onder meer mishandeling, medeplegen van poging tot moord, doodslag en wapenbezit.