Logica OMT-advies ontbreekt, vindt cultuur- en nachtsector: ‘Er zijn hier nauwelijks besmettingen’

Awakenings X Maceo Plex in de Ziggo Dome op het Amsterdam Dance Event (ADE). Beeld ANP

Nieuwe maatregelen op komst, en wéér is de nachtsector de dupe, zo is de teneur in het Amsterdamse uitgaansleven. “De besmettingen zijn niet te herleiden naar de horeca en toch worden wij weer het zwaarst getroffen,” reageert Pieter de Kroon van het Overleg van Amsterdamse Clubs. “En dat terwijl we er alles aan hebben gedaan om het goed te laten verlopen, door QR-codes te checken en noem maar op. Dat maakt het extra zuur.”

Ook in de cultuursector kunnen ze de plannen nauwelijks bevatten. “Als je een lockdown gaat gebruiken, pas die dan toe bij bronnen waar de besmettingen ook daadwerkelijk plaatsvinden. Dat zijn, voor zover wij kunnen overzien, niet de concertgebouwen, theaters en musea,” zegt Jeroen Bartelse, woordvoerder van de Taskforce culturele en creatieve sector. “Volgens mij wordt de maatregelen toegepast op de verkeerde plekken.”

Poppodia en popfestivals reageren eveneens met verbijstering. Directeur Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) spreekt van symboolpolitiek, waarbij het

OMT zijn pijlen richt op de verkeerde doelen. Ook meent hij dat bij een eventuele nieuwe lockdown de waarde van een toegangskaart afneemt. “Door concerten steeds maar weer uit te stellen wordt het kopen van een kaartje onderhand een valse belofte,” zegt Schans.

‘Lockdownachtig’

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet ‘lockdownachtige’ maatregelen gedurende twee weken. Dat zou betekenen dat evenementen niet door mogen gaan en bioscopen en theaters dicht moeten. Ook zou er weer een maximale groepsgrootte gaan gelden, worden de sluitingstijden van de horeca vervroegd en krijgen bezoekers een vaste zitplaats. Of het kabinet de adviezen van het belangrijkste corona-adviesorgaan overneemt, wordt vrijdagavond tijdens een nieuwe persconferentie duidelijk.

Door de snel oplopende besmettingen van de afgelopen week, hebben de GGD’s veel minder zicht op de verspreiding. Exacte cijfers over waar besmettingen plaatsvinden, zijn niet meer te geven. In de drie weken hiervoor was het aandeel vastgestelde besmettingen in de horeca minder dan vijf procent: verreweg de meeste getraceerde besmettingen vinden in een thuissetting plaats.

Terug naar online?

Bij debat- en theatercentrum De Balie aan het Kleine-Gartmanplantsoen zien ze de cijfers ook stijgen. Maar de logica achter de adviezen is ver te zoeken, vindt hoofd communicatie Jeroen Pen. “De theaters zitten door alle maatregelen op gemiddeld 35 procent bezetting, De Balie zit daarboven. Daarmee kun je al bijna anderhalve meter afstand houden. En we scannen trouw alle QR-codes, in tegenstelling tot de rest van de stad. Dus plekken die niet vol zitten en goed controleren, die moeten sluiten. Die logica zie ik niet.”

Beeld ANP

Cees van ’t Hullenaar van documentairefestival Idfa, dat van 17 tot 28 november moet losbarsten, is ‘totaal verrast en verbaasd’. “Ik kan me bijna niet voorstellen dat het advies in zijn geheel wordt overgenomen. Kunstinstellingen hebben het met de coronapas goed voor elkaar en er is geen enkel bewijs dat er binnen de kunst en cultuur veel besmettingen plaatsvinden.”

Bij filmtheater Cinecenter geloven ze niets van een ‘milde lockdown’ van twee weken. “Het hangt natuurlijk af van de besmettingscijfers en niemand kan daar nu wat zinnigs over zeggen,” aldus directeur Peter Isaak. “Als die blijven stijgen, hebben we een nog langere lockdown. Daar maak ik me zorgen over.”

Isaak hoopt op een ‘logisch beleid’. “En niet dat de horeca eerder moet sluiten, bioscopen en theaters dicht moeten en evenementen geschrapt worden. Dat gaat er bij mij niet in. De cijfers tonen aan: er zijn nauwelijks besmettingen aangetoond in de filmtheaters.”

Vrees voor leegloop

Een grote vrees bij de culturele ondernemers is de verdere leegloop van personeel in de toch al onderbezette sectoren. “Als we om de zoveel tijd dichtgaan, wil helemaal niemand meer komen werken. Dat maakt het extra lastig,” zegt De Kroon, ook eigenaar van Chicago Social Club. Hij pleit voor maatwerk bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en voor volledige compensatie voor het personeel. “We hadden net veel nieuw personeel aangenomen omdat we weer aan het draaien waren. Daar moet steun voor komen.”

De gevolgen van een nieuwe sluiting, daar wil Jeroen Bartelse, tevens directeur van TivoliVredenburg in Utrecht, liever niet aan denken. “De mensen achter de knoppen, de technici en de hospitalitymedewerkers: de hele keten gaat terug naar af. We hebben de jojo meegemaakt en staan net weer ‘aan’. Gevolg hiervan is dat mensen denken: ik zoek mijn heil ergens anders: die situatie in de cultuursector is mij te onzeker.”