Lodewijk Asscher trekt zich terug als PvdA-lijsttrekker

Hij nam het besluit naar aanleiding van het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. “Ik zal mijn mandaat als gekozen volksvertegenwoordiger uitdienen, maar stel mij niet opnieuw verkiesbaar,” aldus Asscher.

Voorlopig neemt Lilianne Ploumen – PvdA-Kamerlid en oud-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking – het stokje over van Asscher als fractievoorzitter. Of zij ook de nieuwe lijsttrekker wordt, is nog onbekend. Een verkiezingscongres, dat vrijdag zou beginnen en tot zaterdag zou duren, wordt uitgesteld. Dat geeft de partij tijd om een nieuwe leider aan te wijzen.

Asscher was minister van Sociale Zaken toen de Belastingdienst de jacht opende op duizenden gezinnen die – naar later bleek – onterecht als fraudeur werden bestempeld en daardoor diep in de problemen kwamen. De affaire kwam aan het licht na aanhoudende publicaties van Trouw en RTL Nieuws.

Excuses

Asscher bood eind december zijn excuses aan voor de fouten die hij als minister had gemaakt. Zo vond hij dat hij onvoldoende achter signalen was aangegaan dat er onschuldigen werden getroffen door de Belastingdienst. Voor veel PvdA-leden waren die excuses niet genoeg. Een motie waarin het vertrouwen in hem werd opgezegd kreeg honderden steunbetuigingen. Asscher had juist laten weten dat hij graag door wilde als lijsttrekker.

Asscher benadrukt in de video op Facebook dat hij niet wist dat de Belastingdienst een ‘onrechtmatige jacht had geopend op duizenden gezinnen’. “Degenen die openlijk mijn integriteit in twijfel trekken, weten niet wie ik ben en waarom ik dit doe. Mijn ouders hebben mij opgevoed met de opdracht je in te zetten voor andere mensen. Dat betekent dat ik dit werk doe uit dienstbetoon. Om me in te zetten voor mensen die het moeilijk hebben.”

Peilingen

De excuses ten spijt wordt Asscher zijn rol in de affaire door de kiezer zwaar aangerekend, kwam eerder deze week naar voren uit een peiling van onderzoeksbureau I&O Research. De PvdA zakte daarin van dertien naar elf zetels. De partij is nu met negen mensen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer.

Asscher stelt in de video dat het van groot belang is dat het na de verkiezingen ‘vooral zal gaan over het Nederland na corona’. “Ik stel vast dat de discussie over mijn rol het op dit moment niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen. Daarom heb ik mijn positie als lijsttrekker ter beschikking gesteld.”