Lodewijk Asscher en Eric Wiebes onder ede gehoord over toeslagenaffaire

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën en Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Beeld ANP

Asscher was in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Wiebes was tussen 2014 en 2017 als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Ook de voorganger van Wiebes, Frans Weekers, wordt gehoord.

De commissie wil meer duidelijkheid over hoe de toeslagenaffaire zo uit de hand kon lopen. Duizenden gedupeerden die kinderopvangtoeslag ontvingen, werden slachtoffer van de ontspoorde fraudejacht van de Belastingdienst.