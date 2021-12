Lockdown verlengd, basisscholen eerder dicht en iedere 18-plusser snel een boosterprik

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geven een toelichting op de coronamaatregelen. Beeld ANP

De verlenging van de avondlockdown, tot vrijdag 14 januari, is nodig vanwege twee redenen, stelde Rutte. Ten eerste het hoge aantal besmettingen en de drukte in de ziekenhuizen, ten tweede de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus. “We weten veel niet, maar wel dat die zich flink sneller verspreid dan de deltavariant. Er is echt reden tot zorg en grote voorzichtigheid.”

De verlenging van het maatregelenpakket betekent ook dat er geen versoepeling in zit als het gaat om het advies voor het aantal bezoekers thuis tijdens kerst en Oud en Nieuw. Dat blijft maximaal vier per dag. “Dit is in de kersttijd niet de blijde boodschap waar je op hoopt,” erkende Rutte. “Dus ja, het is een tegenvaller, maar misschien geen heel grote verrassing. Ik hoop dat veel mensen begrijpen, dat de verlenging onvermijdelijk is.”

De kerstvakantie op basisscholen begint dus al een week eerder, namelijk aanstaande maandag. Lang negeerde het kabinet het OMT-advies om de kerstvakantie te verlengen, maar nu gaan bewindspersonen dus toch overstag. De week extra vrij gaat niet ten koste van andere vakanties. Scholen hoeven tot de kerstvakantie geen afstandsonderwijs te geven. Het basisonderwijs start weer op maandag 10 januari, meldt het kabinet.

“Het vervroegen van de vakantie is een belangrijke manier om het virus te vertragen,” zei Rutte. “Dat signaal is de laatste dagen veel dringender geworden. We hebben daar echt heel intensief en moeilijke over geesprekken gehad. Het leidt onherroepelijk tot leervertragingen, los van de praktische gevolgen van zo’n besluit. Maar we konden dit signaal niet negeren.”

Boostercampagne versneld

Het kabinet maakt zich zorgen over de opkomst van de omikronvariant. Daarom wordt de campagne rond de boostervaccinaties versneld. Elke 18-plusser krijgt uiterlijk in de tweede helft van januari een booster aangeboden, werd tijdens de persconferentie bekendgemaakt. Ook wordt de termijn van de boosterprik na de laatste vaccinatie of coronabesmetting verkort. De oppepprik zal al na drie in plaats van zes maanden worden gegeven.

In totaal krijgen er nog 8,5 miljoen volwassenen een booster aangeboden. In principe wordt er nog steeds van oud naar jong gevaccineerd. Voor het eind van het jaar krijgen bijna alle 60-plussers een uitnodiging voor een booster. Daarna zijn ook de 60-minners aan de beurt.

“Een nieuwe golf is te verwachten,” stelde demissionair minister Hugo de Jonge, doelend op de omikronvariant. “Daar moeten we ons schrap voor zetten. De boosterprik tegen omikron is echt nodig. We willen zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen een boosterprik aanbieden. Dat moet in de tweede helft van januari zijn afgerond

Verder verlengt het kabinet het huidige maatregelenpakket, waaronder dus de avondlockdown, tot en met 14 januari. Dat betekent ook dat er geen versoepeling inzit als het gaat om het aantal bezoekers thuis tijdens kerst en Oud en Nieuw (dat blijft maximaal 4 per dag). De dreiging van de omikronvariant is reëel maar leidt nu niet tot extra verzwaringen, stelt een ingewijde. “Met het huidige pakket lijkt de deltagolf te stuiten.” Pas in januari verwachten experts dat de omikronversie de deltavariant verdrongen heeft.

Risico’s

Al twee keer eerder raadde het Outbreak Management Team aan om de kerstvakantie een week eerder te laten starten. Zo beperk je de risico’s dat kinderen na de laatste schooldag op 24 december het coronavirus meenemen van het klaslokaal naar de grootouders, stellen de kabinetsadviseurs. Een week eerder in de ‘eigen gezinsbubbel’ voorkomt dan een nieuwe kerstgolf. Het RIVM turft een vijfde van alle infecties bij kinderen tot en met twaalf jaar.

Eerder negeerde het kabinet dit OMT-advies. Maar met de opkomst van de zwaar besmettelijke omikronvariant verandert het speelveld voor de derde keer deze pandemie. “De deltavariant beginnen we onder de duim te krijgen, maar we zien de omikronvariant opdoemen,” meldde Hugo de Jonge (CDA) maandagmiddag na coronaoverleg op het Binnenhof. Daarom is voorzichtigheid geboden en wordt ook de boostercampagne extra versneld.

Een ingewijde stelt dat er binnen het kabinet stevige discussie was over de langere vakantie, een aantal ministers wilde het OMT-advies ditmaal wel opvolgen. “Maar al weken raadt het OMT het aan, dus dan moet je het wel erg goed uitleggen waarom je er nu ineens toch voor bent als je dat besluit.”

Demissionair onderwijsminister Arie Slob (CU) stelde steeds dat het openhouden van scholen het ‘het streven is’, maar hij sloot een verlengde kerstvakantie tijdens het laatste coronadebat ook niet helemaal uit. Toen was het nog te vroeg om alvast tot een schoolsluiting te beslissen: “Met voornemens kun je niet het virus en de verspreiding ervan terugdringen,” zei Slob.