Liz Truss stapt na zes weken op als premier van Groot-Brittannië

Ze heeft koning Charles laten weten dat ze ontslag neemt als leider van de partij en het land. In een kort statement vertelde ze dat ze blijft tot er een opvolger is benoemd. Er komt een nieuwe verkiezing binnen de conservatieve partij om een premier te kiezen. Die zal volgende week al gehouden worden.

Keir Starmer, de leider van de Labourpartij, eist nieuwe algehele verkiezingen nu in korte tijd twee conservatieve premiers zijn vertrokken. Maar volgens de BBC hopen Truss’ partijleden in deze korte tijd een geschikte nieuwe kandidaat te vinden. Weinig conservatieven voelen iets voor nieuwe verkiezingen, omdat de partij er - mede dankzij de slechte prestaties van Truss - zeer slecht voor staat in de peilingen.

Zeer kort ambtstermijn

Truss volgde op 6 september Boris Johnson op als premier, maar vertrekt nu dus alweer. In de zeer korte tijd dat Truss aan de macht was leek alles wat ze heeft geïnitieerd mis te gaan. En dat terwijl de politiek in de tussentijd ook tien dagen stil heeft gelegen vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. Juist nu er zoveel problemen zijn, voelt ze niet langer de politieke steun om ze op te lossen.

Haar economische plan om de rijken rijker te maken, en daarmee indirect de armen te steunen, mislukte volledig. Ze moest haar minister van Financiën, Kwasi Kwarteng, vorige week al ontslaan om haar eigen hachje te redden. Maar nadat de nieuwe minister Jeremy Hunt al haar plannen weer terugdraaide, vroegen politici zich af of de premier nog wel macht heeft. Woensdag stapte binnenlandminister Suella Braverman op.

Gesprek

Truss had donderdagmiddag een gesprek met voorzitter Graham Brady van de invloedrijke 1922 Committee van de Conservatieve Partij. Volgens Downing Street spraken ze met elkaar op initiatief van Truss. Vijftien parlementariërs hadden Truss inmiddels opgeroepen om op te stappen.

Brady en zijn 1922 Committee spelen een belangrijke rol bij de overdracht van het partijleiderschap. Ze ontvangen de brieven van partijleden die hun vertrouwen in de premier opzeggen en overzien een verkiezing voor een nieuwe partijleider. De commissie maakt niet bekend hoeveel brieven het binnen heeft gekregen, maar drie Conservatieven hebben zelf aangegeven zo’n brief te hebben gestuurd.

Samen met Brady heeft ze afgesproken dat er een nieuwe leiderschapsverkiezing komt onder de conservatieven. “Dit zorgt ervoor dat we onze plannen voor onze fiscale plannen kunnen uitvoeren en dat is beter voor de economische stabiliteit en nationale veiligheid.”

