Liz (22) maakte een trouwjurk van Ajaxsjaals: ‘Als symbool voor de liefde tussen de club en supporters’

In haar onderzoek naar een ontwerp kwam Breed erachter dat veel Ajaxkleding is gemaakt voor mannen. Daarom wilde ze iets voor vrouwen maken. Beeld Anne Breed

Begin bij een interesse of fascinatie, was het devies dat Liz Breed van docenten kreeg toen ze vastliep bij een opdracht voor haar fashion-minor op de HKU. Dat bleek een goede tip. “Ik voetbal al sinds mijn derde en ben groot Ajaxfan, mijn hele familie is dat eigenlijk. Dus het is een groot ding in mijn leven.”

In haar onderzoek naar een ontwerp kwam ze erachter dat veel Ajaxkleding is gemaakt voor mannen. Breed wilde daarom graag iets voor vrouwen maken. Het idee van een trouwjurk kwam ‘best wel vanzelf,’ vertelt ze. “Ik dacht aan liefde en verbinding, en kwam toen op het huwelijk uit.” Dus: dat werd een Ajaxtrouwjurk, die staat voor ‘de liefde tussen club en supporters’.

Ajaxhuwelijk

Haar schoolproject is uiteindelijk een fotoserie geworden van een – door modellen nagebootst – ‘Ajaxhuwelijk’. Omdat naaien ‘niet haar sterkste kant’ is, bedacht ze iets anders om de trouwjurk te maken: ze naaide drie elastieken banden aan elkaar, waar ze 13 Ajaxsjaals omheen vouwde en knoopte. Eronder zit een rok van tule. Dat de sjaals dus enigszins los zitten, vindt ze ook achteraf een goed idee: “Op deze manier kan ik ze nog een keer gebruiken voor iets anders.”

Breed is ongeveer een week bezig geweest met de jurk. Op sociale media kreeg ze al veel positieve reacties. “Je weet natuurlijk niet hoe serieus mensen zijn als ze zeggen dat ze hem aan willen. Maar als iemand dat echt wil, dan kan ik hem misschien met hulp van iemand anders ‘echt’ in elkaar zetten.”

Subtiel design

Het is overigens niet de eerste keer dat Breed met Ajaxsjaals aan de gang is gegaan. Eerder maakte ze ook al een top en een trui. “Niet om te verkopen, maar gewoon omdat ik het leuk vond om weg te geven aan vriendinnen. Ik vind het zelf ook leuk om iets unieks aan te hebben als ik voetbal ga kijken in de kroeg.”

De foto’s voor haar schoolopdracht werden gemaakt door haar zus Anne, voor de kerk tegenover die ‘Ajaxkroeg’ in Lutjebroek. Volgende week worden ze getoond op een expositie op haar opleiding. Een cijfer krijgt ze niet. “Maar ik heb al wel in de groepsapp laten weten dat het op tv komt.”

Zelf zou Liz Breed, mocht ze ooit trouwen, overigens voor een iets subtieler design gaan. “Bijvoorbeeld een klein detail dat alleen echte fans herkennen. Of een stukje sjaal dat je alleen ziet als je de rok optilt.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze Ajaxpodcast Branie: