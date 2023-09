Liveblog | Pover Ajax mag blij zijn met gelijkspel in Sittard

Aankopen Josip Sutalo, Gastón Ávila en Georges Mikautadze debuteren om 14.30 uur voor Ajax in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De 23-jarige Kroaat Sutalo, centrale verdediger, is door het ontbreken van de geblesseerde Steven Bergwijn ook gelijk aanvoerder. De international kwam deze zomer voor ruim 20 miljoen euro over van Dinamo Zagreb.

De Argentijn Ávila begint als linksback en Mikautadze uit Georgië krijgt een kans in de aanval. Zij kwamen aan het eind van de transferperiode voor veel geld naar Amsterdam, van Antwerp FC en FC Metz. Trainer Maurice Steijn heeft verdedigers Jakov Medic en Owen Wijndal naar de bank verwezen.

Een andere opvallende naam in de basisopstelling van Ajax is de 19-jarige IJslander Kristian Hlynsson. Hij neemt de plaats op het middenveld in van Kenneth Taylor, die donderdag in het verloren Europese thuisduel met Ludogorets (0-1) nog een basisplek had.

Ajax won het eerste competitieduel met 4-1 van Heracles Almelo, maar speelde vervolgens gelijk bij Excelsior (2-2). Fortuna heeft na drie duels 5 punten.