Liveblog Klimaat | Zweden en Noorwegen zetten zich schrap voor extreme regen

Na het noodweer in Slovenië is zaterdagavond in het oosten van het land een dam doorgebroken. Het Sloveense persbureau STA meldde dat de dam in de rivier de Mur bij het plaatsje Dolnja Bistrica was getroffen. Er worden in tien plaatsen ontruimingsmaatregelen getroffen. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat.

"We hebben de absoluut noodzakelijke stap van evacuatie genomen, omdat dit de enige maatregel is om mogelijke slachtoffers te voorkomen," zei Srecko Sestan van de civiele bescherming. "Als het water de grond begint weg te sleuren, zal de dam onmiddellijk instorten en zal de vloedgolf negen of tien dorpen treffen." Er worden nu pogingen met een helikopter ondernomen om de dam af te dichten met betonblokken, zei hij.

Het noodweer in Slovenië leidde al tot vier doden, onder wie twee Nederlanders.