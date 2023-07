Liveblog Klimaat | Temperatuur zeewater rond Florida stijgt boven de 38 graden, grote bosbrand op Corsica

Het zeewater rond de Amerikaanse eilandengroep Florida Keys, vlak onder de kust van Miami, heeft deze week recordtemperaturen bereikt die meer passen bij een badkuip dan bij de oceaan. Een boei in de Baai van Florida registreerde maandag op anderhalve meter diepte een watertemperatuur van 38,44 graden. Boeien in de buurt legden temperaturen vast van 38 en 32 graden.

Volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration, de overheidsdienst die de cijfers publiceerde en die vergelijkbaar is met het Nederlandse KNMI, is het zeewater rond de Florida Keys normaal in deze tijd van het jaar tussen de 23 en de 31 graden.

Het zuiden van de Verenigde Staten wordt al enkele weken geteisterd door grote hitte. Doordat er weinig wind staat en geen regen valt, loopt ook de temperatuur van het zeewater op. Volgens CNN worden de hoogste watertemperaturen in het gebied normaliter gemeten in augustus. Meteorologen houden er daarom rekening mee dat de watertemperatuur nog verder kan stijgen.

De hoge watertemperaturen bedreigen de koraalriffen in de buurt van de Florida Keys. In de afgelopen weken is al veel koraal verbleekt, meldt CNN. Dit kan uiteindelijk tot hun afsterven leiden.