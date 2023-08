Liveblog Klimaat | Opnieuw hittegolf op komst in Spanje

In China is de afgelopen dagen de zwaarste regenval gemeten sinds 1891, toen er met meten werd begonnen. Het meteorologisch instituut in Peking berichtte dat het ruim 130 jaar oude record met de regens in de regio Peking is verbroken. In veertig uur is even ten noorden van Peking 744,8 millimeter regen gevallen, wat 135,8 millimeter meer is dan in 1891.

Het noodweer heeft in en om de Chinese hoofdstad tot grote wateroverlast geleid en zeker elf mensen het leven gekost. Er worden nog steeds mensen vermist. Bijna een miljoen mensen in Peking en aangrenzende provincies moesten vanwege overstromingen worden geëvacueerd. Voorsteden staan deels onder water.

De regens zijn aangevoerd door de tyfoon Doksuri. De regenval in Peking is vaker overvloedig als gevolg van de komst van tyfoons. Een van de 'natste' tyfoons voor de Chinese hoofdstad was Wanda in 1956, toen er in korte tijd 400 millimeter regen viel.

De schade door overstromingen is groot en in heel China zijn al circa twintig dodelijke slachtoffers geteld. Het ministerie van Landbouw heeft woensdag 55 miljoen euro uitgetrokken voor hulp aan landbouwbedrijven in acht provincies die door het noodweer zijn getroffen.

Ondertussen zou zich weer een tyfoon aandienen die woensdag langs het Japanse eiland Okinawa gaat. De tyfoon Khanun trekt langzaam westwaarts in de richting van de Chinese provincie Zhejiang. Maar Japanse weervoorspellers achtten het woensdag ook mogelijk dat Khanun boven de Oost-Chinese Zee van richting verandert en naar het zuidoosten van Japan trekt.