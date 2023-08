Liveblog Klimaat | Elektriciteitsleidingen op Maui onderzocht in verband met fatale brand

Volgens juristen van drie Amerikaanse advocatenkantoren zijn de elektriciteitsleidingen op het Hawaïaanse eiland Maui mogelijk de veroorzaker van de hevige brand die de stad Lahaina in de as legde.

Terwijl nog steeds wordt gezocht naar de oorzaak van de dodelijke bosbrand op het eiland, sturen de advocaten experts naar Maui om de elektriciteitsleidingen op het eiland te onderzoeken als mogelijke ontstekingsbron.

De juristen zeggen dat ze bewijsmateriaal hebben verzameld, ooggetuigen hebben geïnterviewd en rapporten hebben bekeken die zouden aangeven dat een beschadigde elektriciteitsinfrastructuur van Hawaiian Electric Industries Inc. de brand zou hebben veroorzaakt.

In een e-mail zei een woordvoerder van het bedrijf, de grootste leverancier van elektriciteit in de staat Hawaï, dat het geen informatie heeft over wat de brand had veroorzaakt. "Zodra de onmiddellijke noodsituatie voorbij is, zullen we samenwerken met de provincie en anderen om te onderzoeken wat er op Maui is gebeurd."

Het onderzoek naar wat de gouverneur van Hawaï Josh Green beschreef als de grootste natuurramp ooit in de staat, is omvangrijk. Het kan nog wel weken of maanden duren voordat een oorzaak officieel is vastgesteld.