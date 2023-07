Liveblog Klimaat | Bosbranden Griekenland na bijna twee weken onder controle

Juli wordt ‘zeer waarschijnlijk’ de heetste maand ooit gemeten, verwachten de klimaatdiensten Copernicus (het klimatologisch centrum van de Europese Unie) en de World Meteorological Organization (WMO), het meteorologisch instituut van de Verenigde Naties. Daarmee overtreft deze maand het vorige mondiale record van juli 2019.

De volledige gegevens publiceert Copernicus Climate Change Service begin augustus, maar het is duidelijk dat juli van dit jaar afstevent op een nieuw hitterecord. De klimaatdiensten kijken onder meer naar de eerste drie weken van juli, die samen de warmste aaneengesloten drie weken ooit waren. Daarnaast was 6 juli de warmste dag ooit gemeten, direct gevolgd door 5 en 7 juli.

Noord-Amerika, Zuid-Europa en delen van Azië hebben te maken met hittegolven en het zeewater is warmer dan gemiddeld rond deze tijd van het jaar. Ook was de wereldwijde temperatuur in de eerste en derde week van juli 1,5 graad hoger dan voor het industriële tijdperk. Deze drempel van 1,5 graad is vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs in 2015. Daarin hebben landen met elkaar afgesproken zich in te spannen om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden Celsius te houden en bij voorkeur onder de 1,5 graad.

Belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde is de uitstoot van broeikasgassen, herhaalt Carlo Buontempo, directeur van Copernicus. Door de opwarming van de aarde zijn er dit jaar mogelijk nog meer hitterecords te verwachten. De seizoensvoorspellingen van Copernicus laten zien dat de temperatuur op land voorlopig waarschijnlijk ver boven het gemiddelde zal blijven.

WMO-chef Petteri Taalas noemt de noodzaak om uitstoot van broeikasgassen te verminderen ‘urgenter dan ooit tevoren’. Het extreme weer van juli is volgens hem ‘helaas de harde realiteit van klimaatverandering en een voorproefje van de toekomst’. Met name langdurige hitte is een gevaar voor de volksgezondheid: oudere of kwetsbare mensen kunnen hier last van ondervinden.