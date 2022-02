Nieuws

Live | Ziekenhuizen houden voorlopig vast aan coronamaatregelen

Vanaf 18 februari gaat het land weer open tot 01.00 uur 's nachts. Een week later, dus vanaf 25 februari gelden in de horeca weer normale openingstijden en vervalt de coronapas. Volg de nieuwste ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog.