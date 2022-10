Live | Zelenski: Oekraïense leger blijft oprukken in door Moskou bezette gebieden

• In verscheidene regio’s in Oekraïne is de stroom uitgevallen na nieuwe Russische aanvallen op elektriciteitscentrales. De aanvallen vonden onder meer plaats rond Kiev, Lviv en Odessa.

• Russen maken van stad Cherson ‘fort’ tegen Oekraïense aanval.

• De EU gaat Iran straffen voor het leveren van gevechtsdrones aan Rusland. Daar is volgens de buitenlandministers ‘voldoende bewijs’ voor.