Live | Weinig nieuwkomers, veel vrouwen in top 10 VVD-lijst

De Tweede Kamerverkiezingen worden op woensdag 22 november gehouden. Waarom dan pas? "Als je verkiezingen organiseert, moet dat zorgvuldig en betrouwbaar gebeuren," zei minister Hanke Bruins Slot hier in juli over. "Gemeenten hebben daar een belangrijke rol in. Zij moeten het goed kunnen doen en de eerste datum waarop ze dat echt zorgvuldig kunnen, is 22 november."

Normaal is de voorbereidingstijd voor verkiezingen negen maanden, zei de demissionair minister. "Nu moet het binnen 4,5 maand gebeuren. Daarmee is maximaal rekening gehouden met de voorbereidingstijd die gemeenten nodig hebben."