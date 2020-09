Live: VVD en CDA zijn om: meerderheid Tweede Kamer wil in héle land mondkapjes

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wil dat er een landelijk advies of een landelijke plicht komt om mondkapjes te dragen in binnenruimtes, zoals winkels en horeca. Ook regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie willen dat het mondkapjesadvies - dat nu alleen geldt in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de regio Eindhoven - wordt uitgebreid. Daarmee is er een ruime Kamermeerderheid voor een landelijke richtlijn. D66 en ChristenUnie opperen om mondkapjes ook op middelbare scholen in te voeren.

Sinds dinsdagavond zijn de coronamaatregelen in Nederland flink aangescherpt. Zo moet de horeca om 22.00 uur de deuren sluiten en is er geen publiek meer toegestaan bij sportwedstrijden. In de grote steden geldt daarnaast een ‘dringend advies’ om een mondkapje te dragen in openbare gebouwen, zoals winkels. Maar over dat mondkapjesadvies leeft veel onduidelijkheid. Sommige winkeliers stellen een mondkapje verplicht, terwijl supermarkten het aan de klant zelf laten.

Advies of plicht?

PvdA-leider Lodewijk Asscher wil nu een dringend advies om óveral in Nederland een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. “Op termijn kan dat ook een wettelijke verplichting worden,” zegt Asscher. VVD’er Dijkhoff vraagt het kabinet om snel te kiezen voor een landelijk advies of een landelijke plicht. “Dat je in de horeca met een mondkapje op naar binnen gaat en naar je tafeltje loopt,” noemt Dijkhoff als voorbeeld. Ook CDA-fractieleider Pieter Heerma pleit voor een ‘dwingend, landelijk advies’.

Een mondkapjesplicht is in de meeste landen om ons heen al de normaalste zaak van de wereld. Maar het kabinet - onder invloed van RIVM-voorman Jaap van Dissel - was lange tijd tegen het grootschalige gebruik van mondkapjes. Volgens Van Dissel zouden mondkapjes geen toegevoegde waarde hebben, zolang de 1,5 meterregel maar wordt nageleefd. Het kabinet heeft het Outbreak Management Team (OMT) deze week om een nieuw advies over mondkapjes gevraagd.

‘Kans op versoepeling is nul’

PvdA-leider Asscher zegt in het coronadebat dat het kabinet ‘een gok’ neemt met de nieuwste coronamaatregelen. “Ik denk dat je sneller en meer zou moeten doen om de gezondheid én de economie te beschermen. Ik denk dat het kabinet moet erkennen dat met deze maatregelen de kans eigenlijk nul is dat over drie weken kan worden versoepeld.” Volgens PVV-leider Geert Wilders is er ‘complete chaos’. Hij stelt dat Nederland de grip op het virus kwijtraakt.

De Tweede Kamer is sinds 11.30 uur in debat met premier Mark Rutte en ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Tamara van Ark (Medische Zorg) over de coronamaatregelen. Het debat duurt waarschijnlijk tot vanavond 19.00 uur.