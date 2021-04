Formatieblog

Live | Verkenners Koolmees en Van Ark naar Tweede Kamer geroepen voor uitleg over telefoontje Rutte

Het debat over de uitgelekte stukken uit de verkenning met voormalig verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) is op dag twee in volle gang. Het gespreksverslag van Rutte leidt tot ophef in de Kamer, omdat hij over het noemen van Omtzigt zou hebben gelogen. Lees alles in ons liveblog.