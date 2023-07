Live: val kabinet Rutte IV | Rutte praat vandaag de koning bij, tranen bij Eric van der Burg

Europese media berichten snel over de val van de Nederlandse regering over het migratievraagstuk. De Duitse krant Bild meldt dat ‘Holland in nood’ is en het Italiaanse persbureau ANSA stelt vast dat een van de langst zittende premiers van Europa door de migratieproblemen ‘is overweldigd’. Premier Mark Rutte leidde zijn vierde regering, legt het persbureau uit, en de voorgenomen beperking van het aantal immigranten werd hem fataal door het verzet van 'de liberale D66 en de calvinistische CU'.

De Italiaanse analist is kennelijk onder de indruk van de halsstarrigheid van de ChristenUnie en stelt dat in de regeringscrisis in Nederland, ‘de calvinistische loopgraaf niet is gevallen, maar de regering’ van Rutte wel.

De boodschap in de Europese pers is dat de Nederlandse premier volgens mediaberichten in de strijd over de immigratie is gesneuveld. Het land koerst af op nieuwe verkiezingen, zien veel Duitse media. Het Belgische Het Laatste Nieuws stelt vast dat er na 543 dagen een einde komt aan de vierde regering-Rutte en dat de 56-jarige Rutte liefst dertien jaar eerste minister is geweest.

Ook worden de provinciale verkiezingen in maart in herinnering gebracht, waar de regerende coalitie van Rutte forse verliezen heeft geleden.