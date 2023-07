Live: val kabinet Rutte IV | Hoekstra niet meer beschikbaar als lijsttrekker CDA, vandaag debat over val kabinet

Ook in het buitenland is er volop aandacht voor de val van het kabinet Rutte IV. The New York Times stelt dat de val past binnen een Europese trend. De Amerikaanse krant ziet dat asielbeleid in grote delen van de Europese Unie een belangrijk thema is geworden en dat de standpunten verharden.

In een aantal EU-landen leidt immigratie tot een groeiende populariteit van extreemrechts. The New York Times wijst op recente verkiezingssuccessen van Vox in Spanje, de Zweden-Democraten in Zweden en de Rassemblement national van Marine Le Pen in Frankrijk, allemaal partijen die zich fel mengen in het asieldebat. Bovendien hebben Italië en Hongarije met Giorgia Meloni en Viktor Orbán allebei een premier die zeer kritisch is op het aantal migranten dat naar Europa komt.

Volgens de Amerikaanse krant heeft die trend ook invloed gehad op de val van Rutte IV. Om extreemrechts wind uit de zeilen te nemen, zouden rechtse en centrumrechtse partijen worden gedwongen om hardere standpunten over immigratie in te nemen.

Het Duitse persbureau DPA stelt dat Nederland kampt met een 'vooral zelfgecreëerde asielcrisis'. De 47.000 asielzoekers die afgelopen jaar het land binnenkwamen, zouden 'niet een buitengewoon hoog aantal' zijn. Het Duitse persbureau denkt dat de lange wachttijden in het proces werden veroorzaakt door bezuinigingen en de krapte op de woningmarkt.

Hoewel internationale media zoals de Britse BBC ook wijzen op partijen als de PVV die het Rutte lastig hebben gemaakt op het thema immigratie, denken de meesten dat hij vooral onder druk is komen te staan door de opkomst van BBB.