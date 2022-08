Live | Tweede Kamer in debat over deadline-draai CDA: ‘Dit kabinet is een nationale ramp’

Met een interview legde Hoekstra een bom onder een cruciaal deel van het coalitieakkoord. Hoewel de coalitie uitstraalt dat een politieke crisis afgewend is, sluimert er diepe interne onvrede en kan de bom zomaar weer barsten als Johan Remkes straks met een aanbeveling komt.

De oppositie drukt in het spoeddebat vandaag precies daar waar het pijn doet bij de CDA-leider en coalitiegenoten. Minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) is overigens afwezig vanwege ziekte.

Wil het CDA werkelijk de stikstofdeadline van 2030 oprekken, zoals Hoekstra suggereerde? Moties daarover zullen Hoekstra’s partij dwingen kleur te bekennen. De boerengezinde fracties - PVV, JA21, BBB, Forum voor Democratie - zullen plannen indienen die de deadline van 2030 inderdaad loslaten, links-progressieve partijen zullen met moties komen die juist vasthouden aan 2030. Maar al eerder en breder binnen de coalitie gingen er stemmen op om de deadline wat op te rekken. Voor aanvang van het debat zegt CU-fractieleider Gert-Jan Segers dat er ‘niet gefixeerd moet worden op een jaartal’ maar dat er gekeken moet worden naar natuurherstel.

Tijdens het debat gaat het er fel aan toe. Oppositiefracties hekelen Hoekstra’s koerswijziging (‘de spookrijder van het kabinet’, zegt Klaver van GroenLinks) en de interne verdeeldheid: “Wopke Hoekstra probeert niet de impasse in het land op te lossen, maar de impasse binnen het CDA,” zei Klaver.

“En dat over de rug van het hele land. Dit is levensgevaarlijk. Want dan is het einde zoek als de boeren straks zeggen dat het niet genoeg is. Dan zal het CDA ook de handtekening onder het regeerakkoord moeten weghalen. U zet hiermee het kabinet onder hoogspanning.” Geert Wilders van de PVV noemt het kabinet ‘een nationale ramp’. Het CDA houdt vast aan de uitspraken, maar wil eerst Remkes tijd gunnen.

Vooralsnog houdt de partij dus formeel nog wel vast aan het regeerakkoord. Als dat vandaag zo blijft, zullen oppositiepartijen roepen: het interview was slechts voor de bühne. Ook CDA’ers in het land verwachten meer.

Dat vergroot de druk op Hoekstra en dus de complete coalitie. Zij hebben nog even tijd. Pas als Remkes zijn gesprekken heeft afgerond begin september móéten partijen de balans opmaken, stelt ook CDA-fractieleider Pieter Heerma. “We moeten het mét de samenleving doen. Na de conclusies van Remkes vellen wij het oordeel of het gelukt is om de impasse te doorbreken.”