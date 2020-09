Live: Tweede Kamer in de aanval over onduidelijk mondkapjesadvies

Sinds dinsdagavond zijn de coronamaatregelen in Nederland flink aangescherpt. Zo moet de horeca om 22.00 uur de deuren sluiten en is er geen publiek meer toegestaan bij sportwedstrijden. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven geldt daarnaast een ‘dringend advies’ om een mondkapje te dragen in openbare gebouwen, zoals winkels.

Maar over dat mondkapjesadvies leeft veel onduidelijkheid. Linkse partijen PvdA, SP en GroenLinks pleiten voor een landelijke mondkapjesplicht in openbare ruimten waar het niet mogelijk is om genoeg afstand te houden. Ook regeringspartij D66 lijkt daarvoor te porren.

‘Unfair’

PvdA-leider Lodewijk Asscher zei voor het debat dat het kabinet ‘te laat heeft ingegrepen’. Hij vreest dat de nieuwe maatregelen niet genoeg zijn om het tij te keren. PVV-leider Geert Wilders hekelt juist de maatregelen in de horeca. “Unfair en buitenproportioneel,” vindt hij. “De sector is al technisch failliet en wordt nu keihard aangepakt.’’

Vrijwel alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer komen tijdens het coronadebat aan het woord. Alleen Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en het zelfstandige Kamerlid Femke Merel van Kooten zijn er niet bij. Van Kooten zit thuis met verkoudheidsklachten. Het coronadebat duurt waarschijnlijk tot vanavond 19.00 uur.