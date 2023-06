Live | Treinstoring Amsterdam: Treinen rijden weer, maar niet alle problemen verholpen

Na een nacht in de Ziggo Dome staan Hilleke en Kiki Kuitert uit Almelo maandagochtend op Amsterdam Centraal in afwachting van een trein naar huis. Moeder en dochter strandden samen met honderden andere fans in de hoofdstad na het concert van Harry Styles.

Hoewel ze amper hebben geslapen, was het wel gezellig in de Ziggo Dome, vertelt Kiki, die een goudkleurige nooddeken om zich heen gewikkeld heeft. Die kreeg ze in de concerthal, evenals een slaapzak, chips en drinken.

De twee blikken terug op een 'fantastisch concert'. "Duizenden mensen gingen al eerder weg in een poging nog een trein te pakken," zegt Hilleke. "Maar zij hebben een heel stuk van het concert gemist en alsnog hun trein. Wij hebben alles gekeken," aldus haar dochter.

Even verderop zitten Susan Koeslag (18) en Kyra Visser (17) op de grond. Ze zouden al rond 07.00 uur de Thalys nemen voor hun bezoek aan Disneyland Parijs. In hun woonplaats Arnhem kwamen ze erachter dat er geen trein reed naar Amsterdam, waardoor de vader van Susan ze in allerijl met de auto heeft gebracht. "Het leek er toen nog op dat de Thalys wel reed," vertelt Susan. "We waren net op tijd en toen ging hij toch niet." De meisjes hopen dat ze later op de ochtend alsnog voor hun driedaagse trip naar Parijs kunnen reizen.