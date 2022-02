Live | Storm Eunice komt eraan: geen treinen, geschrapte vluchten en beperkt onderwijs

Vanaf vrijdagmiddag worden in vrijwel het hele land zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur verwacht. In de kustgebieden en op de Wadden kunnen zelfs windstoten van 130 kilometer per uur of meer voorkomen. Door de wind kunnen ‘aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen’, meldt het KNMI. Aan het einde van de vrijdagavond en in de daaropvolgende nacht zal de wind vanuit het zuidwesten afnemen.

Code oranje wordt afgegeven als er een grote kans is op gevaarlijk of extreem weer, waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.